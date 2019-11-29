Каким должен быть идеальный режим дня, чтобы чувствовать себя на все 100

Ученые составили идеальный распорядок дня — учитывая биологические ритмы человека, специалисты рассчитали, в какое время лучше всего просыпаться, принимать пищу и ложиться спать. Согласно расчетам физиологов, просыпаться нужно в 6 утра. Причем начинать свой день необходимо с секса.
В 7:00 утра — позавтракать, в 7:15 — принять витамины, в 7:30 — почистить зубы.
В 8:30 необходимо принять солнечные ванны.
И только в 10:00 займитесь своими делами. Правда, для работы время тоже выделено немного, всего несколько часов.
В 11:00 нужно сходить в уборную.
В 13:00 — обед, в 13:30 — отправить важную почту, если таковая имеется, или заняться другими важными делами.
В 15:00 нужно пойти на прогулку. Интересное занятие предлагают ученые в 16:00 — они советуют справиться с болью.
В 17:30 начинается время для физической активности, а в 18:30 лучше всего отправиться за покупками.
В 19:00 нужно выпить бокал красного вина, а в 19:30 — поужинать.
Готовиться ко сну нужно в 21:30. Поглощение пищи в течение "неправильного" периода суток способствует быстрому увеличению веса