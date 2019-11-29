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Пятница, 29.11.2019
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Каким должен быть идеальный режим дня, чтобы чувствовать себя на все 100

Каким должен быть идеальный режим дня, чтобы чувствовать себя на все 100
20:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Предложенный режим кажется для многих не реалистичным.

Ученые составили идеальный распорядок дня — учитывая биологические ритмы человека, специалисты рассчитали, в какое время лучше всего просыпаться, принимать пищу и ложиться спать. Согласно расчетам физиологов, просыпаться нужно в 6 утра. Причем начинать свой день необходимо с секса.

В 7:00 утра — позавтракать, в 7:15 — принять витамины, в 7:30 — почистить зубы.

В 8:30 необходимо принять солнечные ванны.

И только в 10:00 займитесь своими делами. Правда, для работы время тоже выделено немного, всего несколько часов. 

В 11:00 нужно сходить в уборную.

В 13:00 — обед, в 13:30 — отправить важную почту, если таковая имеется, или заняться другими важными делами. 

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В 15:00 нужно пойти на прогулку. Интересное занятие предлагают ученые в 16:00 — они советуют справиться с болью.

В 17:30 начинается время для физической активности, а в 18:30 лучше всего отправиться за покупками.

В 19:00 нужно выпить бокал красного вина, а в 19:30 — поужинать.

Готовиться ко сну нужно в 21:30. Поглощение пищи в течение "неправильного" периода суток способствует быстрому увеличению веса

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Здоровье, День, Продуктивность, Режим дня, Продуктивный день, Каким должен быть режим дня, Расписание дня.
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