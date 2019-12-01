Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
"Это - наше будущее": Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
"Это - наше будущее": Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
В Украине стартовала пробная перепись населения
В Украине стартовала пробная перепись населения
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)
Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)

Сбиваем высокую температуру натуральными средствами

Сбиваем высокую температуру натуральными средствами
15:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Центр терморегуляции находится в основании головного мозга, гипоталамусе, и "установлен" на точке 36,6 градусов по Цельсию.

Температура тела меняется в течение дня (понижается или повышается более чем на 2 градуса), минимальная температура бывает рано утром, а максимальная – вечером.

На протяжении жизни человек сталкивается с ситуацией, когда привычная температура тела повышается. Этому могут поспособствовать заболевания, кроме того, повышение температуры может быть вызвано, например, тепловым ударом.

При высокой температуре после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.

Базилик обыкновенный. Как укрепляющее средство пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 0,5 л кипятка, настаивать до охлаждения) по 1 стакану 3 раза в день.

Бузина черная. При ознобе и жаре пить теплым настой цветков (1ст.л. сырья на 200 м кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.

Банановая кожура: почему стоит добавить в рацион

Василистник малый. Как жаропонижающее средство пить настой травы (1ч.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 3-4 раза в день.

Вахта трехлистная. При высокой температуре пить настой листьев (10 г на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза в день.

Вишня обыкновенная. При горячечных состояниях плоды утоляют жажду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Температура, Температура тела, Сбить температуру, Как правильно сбить температуру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нас обманули": Кравчук дал совет Зеленскому перед "нормандским" саммитом
02 Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)
03 Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
04 Самые привлекательные мужчины мира в 2019 по версии британского Glamour (Фото)
05 Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Всемирный день борьбы со СПИДом: история и статистика заболеваний
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом
Резкое ухудшение погоды: синоптики предупредили украинцев
Резкое ухудшение погоды: синоптики предупредили украинцев
Саудовская Аравия возглавила G20: планы, цели, задачи
Саудовская Аравия возглавила G20: планы, цели, задачи
После обвинения в лесных пожарах Леонардо Ди Каприо высказался в своем Instagram (Фото)
После обвинения в лесных пожарах Леонардо Ди Каприо высказался в своем Instagram (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь