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Как избавиться от запора народными средствами

Как избавиться от запора народными средствами
13:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:При запоре в первую очередь необходимо установить его причину. Кроме того, при данном синдроме помогут средства народной медицины.

Под запорами подразумевают задержку в опорожнении кишечника сроком до двух суток и более. Запоры могут быть вызваны различными причинами и являются симптомом многих заболеваний. Они могут свидетельствовать об опухоли толстого кишечника, непроходимости тонкого кишечника, а также о временных нарушениях двигательной функции кишечника.

У здорового человека запор может возникнуть, например, во время длительной поездки, при смене привычной обстановки, изменении жизненного ритма, — но при подобных обстоятельствах он продолжается недолго. Запор может быть и самостоятельным заболеванием, в основе которого лежит нарушение привычки ежедневного опорожнения кишечника, причиной которой является постоянное подавление позывов к дефекации.

Рецепт 1

При склонности к запорам измельчить 150 г листьев алоэ, залить 300 г подогретого натурального меда, настаивать сутки, затем разогреть, процедить. Принимать утром по 1 столовой ложке за час до еды.

Рецепт 2

Свежий стебель ириса, измельченный и сдобренный 1/2 чайной ложки меда, действует как легкое слабительное средство.

Рецепт 3

При запорах 1–2 раза в день принимать по 1 столовой ложке желе, приготовленного из сваренных плодов зрелой бузины без сахара. Сахар можно заменить медом.

Рецепт 4

При запорах полезно принимать по 20 г истолченных или целых семян подорожника на ночь или утром натощак, запивая водой.

Рецепт 5

При хронических запорах надо съедать ежедневно по 1 чайной ложке сожженного или смолотого в порошок гороха, это регулирует пищеварение.

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Рецепт 6

При запорах для усиления перистальтики кишечника готовят следующую смесь: 400 г кураги, 400 г чернослива и 50 г лаврового листа пропустить через мясорубку. К этой смеси добавить 200 г меда и хорошо перемешать. Принимать по 1–2 чайной ложке за ужином, запивая теплой водой.

Рецепт 7

При спастических запорах полезно ежедневно есть мякоть тыквы, смешанную по вкусу с медом.

Рецепт 8

При длительных запорах хорошо помогают свежие плоды черешни и сливы.

Рецепт 9

Для профилактики запоров: смешать по 1 столовой ложке воды, меда, овсяных хлопьев. Добавить 2 яблока (натереть их на терке) и сок половины лимона. Принимать во время обеда.

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Здоровье, Народная медицина, Запор, Народные средства, Советы медиков.
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