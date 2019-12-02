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Ослабляет кости и ускоряет старение кожи: вредные свойства сахара

Ослабляет кости и ускоряет старение кожи: вредные свойства сахара
18:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы очень любите сладости, то следует знать, какие опасности для вашего организма скрывает сахар.

Ученые выяснили, что сахар вызывает ряд болезней: повышение артериального давления, способствует болезням сердца и инсультам.

Сахар вызывает отложение жира. После потребления он хранится в печени в виде гликогена. Если гликоген начинает превышать норму — избыток сахара начинает откладываться в виде жира на бедрах и животе.

Потребление сахара приводит к слишком быстрому повышению уровня глюкозы и инсулина, вызывая ложное чувство голода, способствует перееданию.

Сахар ослабляет кости. Ведь чтобы усвоить рафинированный сахар, организму приходится тратить большое количество кальция, вымывание которого из костных тканей приводит к остеопорозу. Также он влияет и на состояние зубови – портится зубная эмаль.

Также потребление сахара ускоряет старение кожи – он откладывается «про запас» в коллагене – белка, который составляет основу соединительной ткани, и делает кожу менее упругой и эластичной.

Абсолютно отказаться от сахара нельзя, ведь он необходим для работы организма. Поэтому медики рекомендуют исключить из рациона именно рафинированный сахар, который входит в состав конфет, тортов, сгущенного молока и варенья. Полезным сахар для организма будет в составе фруктов, овощей или меда.

Медики назвали виды сахара и их влияние на организм

К слову, диетологи предупреждают, что клубнику не следует смешивать с сахаром или сиропом. Она полезна сама по себе, а в сочетании с другими продуктами теряет свои свойства и может стать причиной вздутия или брожения в животе.

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Питание, Здоровье, Сахар, Продукты, Вред.
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