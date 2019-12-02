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Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья

Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
21:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на свое тропическое происхождение банан давно стал одним из самых любимых фруктов жителей нашей страны.

Многие не любят бананы с черными точками, другие же наоборот – считают их самыми вкусными и сладкими.

Но, можно ли употреблять бананы с черными точками?

Бананы бывают разные – желтые, зеленые, мини-бананы, а также с черными точками и перезревшие.

Есть особый сорт бананов, которые имеют на своей шкурке черные точечки – но их к нам не завозят. Если же вы увидели на отечественных рынках подобные бананы, скорее всего – черные точки свидетельствуют о не первой свежести.

Бананы, которые только-только попали в супермаркет, имеют желтую шкурку с оттенком зелени. Спустя 2-3 дня, кожура полностью желтеет, спустя неделю – на ней появляются черные пятна. Если плод, во время транспортировки поддавался переохлаждению – черные пятна и полосы появятся намного раньше.

Очень полезен: почему стоит есть бананы каждый день

От не свежих бананов можно отравиться, особенно летом – когда в треснутой шкурке банана могут разводятся мухи-дрозофилы. В этом и кроется основная опасность. Питаясь вожделенным плодом, муха одновременно производит кладку яиц. Заметить это сразу же невозможно, но если зараженный бананы оставить в полиэтиленовом пакете, то спустя несколько дней можно увидеть множество личинок на плодах.

При выборе бананов, обращайте внимание на целостность плода.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Бананы.
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