Диетологи предупредили о пользе и вреде овощной диеты

Новости шоу бизнеса:Овощная диета считается едва ли не самой полезной из всех.

Овощная диета помогает предотвратить возникновение нарушения обмена веществ, ожирения, а также недугов сердца и рака ЖКТ.

Ее основа – употребление полутора килограммов овощей в день. Два раза в неделю необходимо включать в свое меню нежирное мясо. В обязательном порядке введите в меню нежирные молочные продукты: сметану, творог и молоко. Не забывайте про кукурузные хлопья.

Описываемая диета даст вам возможность за тридцать дней потерять до пяти килограммов.

Достоинства диеты

Разумеется, всем без исключения известно, что рацион каждого человека обязательно должен содержать овощи. В противном случае организм будет испытывать недостаток белков, жиров, углеводов, минералов, витаминов, и других необходимых элементов.

Вы можете проверить эффективноcть предлагаемую диеты без опасений за свое здоровье и баланс питательных веществ в организме. Растительная клетчатка способствует стабилизации уровня сахара. Овощная диета отлично подходит для беременных женщин. Она помогает перенести роды без боли.

Недостатки диеты

Недостатков эта диета практически не имеет, если только не считать недостатком ее низкую калорийность. Кроме того, если вы станете придерживаться этой диеты длительный период, то возможно проявление признаков замедленного обмена веществ. Если у вас имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, то применение этой диеты возможно только после консультации с лечащим врачом.

Какие продукты можно включить в овощную диету?

Естественно, эта диета лучше всего подходит для летнего времени. В жаркое время у вас будут все возможности сделать свое питание наиболее полезным и разнообразным. Естественно, кто-то может ограничить свой рацион капустным листом. Однако эта крайность может послужить причиной возникновения всевозможных проблем со здоровьем.

Так что вам необходимы: свекла, морковь, картофель, шпинат, помидоры, огурцы, тыква, лук, петрушка, сельдерей и многое другое. Имея под рукой эти овощи, вы можете приготовить большое количество различных рагу и свежих салатов.

При создании летних блюд непременно используйте всевозможную зелень. Соблюдайте принципы дробного питания. В качестве напитков полезно выбрать обезжиренные молочные продукты, свежие морсы и чистую воду.

Какие продукты не стоит включать в овощную диету?

Ликвидируйте из меню колбасы, сосиски, жирное мясо и сало. Вместо тортов и булочек употребляйте свеклу. До окончания диеты вам желательно забыть о наваристых супах. Овощи нужно заправлять растительным маслом.