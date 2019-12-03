Лекарственные травы, которые снимут боль в горле

1

От боли в горле, которая может возникнуть в любой момент, не застрахован никто.

Она может быть симптомом какой-либо вирусной или бактериальной инфекции, возникнуть из-за курения, в результате аллергии, из-за того, что мы во сне дышали открытым ртом или из-за загрязненного воздуха.

Тимьян обыкновенный

При потере голоса из настоя травы (1ст.л. сырья на стакан кипятка) делают горячий компресс на горло (поверх мокрой салфетки наложить сухое полотенце для сохранения тепла).