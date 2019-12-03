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Забудьте про рассол: продукты, избавляющие от похмелья, в зависимости от вида алкоголя

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Забудьте про рассол: продукты, избавляющие от похмелья, в зависимости от вида алкоголя
16:42 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вот продукты, которые помогают справиться с побочными эффектами шумной вечеринки легко и вкусно.

Белое вино

Большое количество вина вызывает воспаление, из-за чего белые кровяные клетки наполняют кровоток гормоноподобными белками и пептидами — цитокинами (они образуются, когда вы болеете простудой). В результате возникают головная боль, тошнота и ощущение усталости.

Банан поможет восстановить уровень калия, сниженный из-за мочегонного эффекта алкоголя, а баночка газировки Sprite вызовет прилив энергии и пополнит запас жидкости в организме.

Красное вино

Исследования доказали, что некоторые «состаренные» продукты и напитки, в том числе и зрелые вина, могут приводить к выделению гистаминов и вызывать аллергические реакции, сухость в глазах и боли в голове.

От неприятных симптомов можно избавиться с помощью кешью. Орехи дадут энергии, а антигистаминные препараты уменьшат проявления аллергии. Желательно выпить еще стакан теплой воды с медом, чтобы восстановить уровень сахара в организме.

Джин-тоник

Этот популярный напиток часто вызывает сильное похмелье. Избавиться от головной боли и тошноты поможет свежий имбирь. Он отрегулирует пищеварительный процесс, а тост с медом, содержащий фруктозу, ускорит переработку алкоголя.

Пиво

После выпитого пива наутро лучше всего съесть тост из черного хлеба с авокадо и яйцом. Протеин и витамин В, который содержится в яйцах, снизят уровень кислоты в желудке, благодаря цистеину, а аминокислоты разрушат алкогольные токсины, отравляющие организм.

Шампанское

Гламурный напиток, который так нравится женщинам, наутро вызывает ужасную головную боль. А все это из-за пузырьков, которые помогают алкоголю проникать в организм быстрее.

Облегчение после бурной ночи с игристыми винами принесет кола. Она поднимет уровень сахара, а кофеин немного взбодрит. Съешьте на завтрак немного жареного бекона, богатого витамином В, который выполняет роль катализатора во время выведения алкоголя из организма.

Сидр

Утро после сидра становится по-настоящему тошнотворным. Чтобы улучшить самочувствие, нужно выпить стакан теплой воды с имбирем и медом. Это поможет восстановить уровень сахара и наладит пищеварительный процесс. Позавтракать лучше куриным бульоном. Легкий супчик восполнит потерянную жидкость и соль в организме. В нем содержится триптофан: аминокислота, способствующая выработке серотонина — гормона, который улучшает настроение.

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Здоровье, Алкоголь, Похмелье, Продукты.
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