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Среда, 04.12.2019
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Медики назвали продукт, который снизит риск инсульта
04:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Среди положительных влияний: снижение риска развития деменции и улучшение работы главного органа центральной нервной системы.

Зарубежные ученые представили вниманию 15 преимуществ употребления яблок.По последним данным, яблоки являются самой выращиваемой и съедаемой пищей в мире.

Яблоки в основном состоят из воды, они легко усваиваются организмом. Одним из их преимуществ является связь с ацетилхолином, благодаря чему улучшается концентрация и внимание.

Они содержит питательные вещества, предотвращающие окислительные процессы, являющиеся причиной таких заболеваний, как слабоумие и болезнь Альцгеймера.

Одно употребление продукта снижает риск инсульта, а благодаря полифенолам нормализуется уровень сахара в крови, что важно для людей с сахарным диабетом.

В свою очередь клетчатка в них снижает уровень холестерина. Фрукт способствует уменьшению аппетита, что имеет отношение к борьбе с излишними килограммами. Таким образом, яблоки снижают риск ожирения. При проблемах с кишечником также помогут яблоки, борясь с запорами и диареей.

Благодаря содержанию пектина продукт можно назвать пребиотическим, хорошо влияющим на кишечную микрофлору.

Клетчатка в них помогает при чистке зубов, а антибактериальные свойства удерживают накопление бактерий, что происходит и за счет увеличения выработки слюны.

Антиоксиданты во фрукте предотвращают неврологические расстройства, улучшают состояние кожи. Продукт также уменьшает симптомы астмы, уменьшая воспаление и укрепляя иммунную систему.

Кемпферол, кверцетин и мирицетин связаны с минимизацией воспалительных процессов. Оказывается положительное влияние и на здоровье костей.

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Не менее полезными свойствами являются: улучшение зрения, предотвращение появления камней в желчном пузыре и облегчение геморроя. И последнее, если делать примочки из сока яблок на кожу головы, то можно предотвратить перхоть.

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Инсульт, Яблоки, Польза яблок, Свойства яблок, Как снизить риск инсульта.
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