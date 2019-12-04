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Семена базилика: для похудения, при простуде и стрессах

Семена базилика: для похудения, при простуде и стрессах
01:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Семена базилика можно и нужно употреблять в пищу.

Базилик — любимая зелень многих гурманов. А вот семена базилика незаслуженно обижают. С виду они напоминают кунжут, только имеют черный цвет. Такие семена можно и нужно употреблять в пищу: они насытят организм пищевыми волокнами, витаминами, минералами и сахарами. Вегетарианцу семена базилика восполнят потребность в кальции и железе.

В сухом виде жевать семена сложно, поэтому их замачивают перед едой из расчета 15 граммов на 250 мл свежей воды. Пропитанные и разбухшие семена употребляют в пищу и для лечения.

Они полезны при вздутии живота, для очищения желудочно-кишечного тракта. Освобождение от токсинов гарантирует хорошее пищеварение, отсутствие запоров, газообразования.

Чайная ложка семян базилика, заваренная водой, устраняет изжогу и успокаивает нервы. Диабетикам они помогут стабилизировать сахар в крови: нужно после еды регулярно есть столовую ложку семян, предварительно замоченных в воде.

Людям, страдающим от повышенного холестерина, рекомендуют ежедневно есть 20 граммов замоченных семян. Это улучшает память, настроение, повышает ясность мысли и избавляет от стресса.

При простудных заболеваниях можно принимать настой семян базилика, имбиря и меда. Все компоненты берутся по столовой ложке, смешиваются со стаканом воды и кипятятся. Когда настой остынет, его можно употреблять в течение дня.

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Еще семена базилика богаты омега-3 жирной кислотой, что улучшает метаболизм и способствует похудению. Их можно добавлять в йогурт и салаты, сыпать на фрукты, использовать для смузи и выпечки.

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Похудение, Стресс, Простуда, Семена базилика, Польза семена базилика, Свойства семена базилика.
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