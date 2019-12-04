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Диетологи подсказали, как гарантированно избежать переедания

Диетологи подсказали, как гарантированно избежать переедания
05:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:По словам диетологов, основной причиной лишнего веса является не скорость обмена веществ и гормональный фон организма, а обычное переедание.

Как часто ты ловишь себя на мысли о том, что последний кусочек съеденного был лишним? Иногда случается… Попробуй обуздать аппетит, пользуясь советами диетологов.

Первым делом установи, сколько все-таки еды ты ежедневно употребляешь. Здесь главное быть честной перед собой. На протяжении трех дней веди дневник питания, скрупулезно записывая, что ты ела и пила. Скорее всего, результат такой исследовательской работы тебя очень удивит.

Сожми руку в кулак. Именно такой размер имеет желудок. А теперь представь, как он растягивается, когда ты переедаешь. Постепенно сокращай порции пищи, и уже через неделю начнешь съедать намного меньше.

Выбирай продукты без красителей, консервантов и подсластителей, которые только стимулируют аппетит.

Не употребляй пищу бессознательно. У телевизора или компьютера ты съешь в несколько раз больше, чем намеревалась.

А что делать, если причиной переедания является стресс? Поговори о том, что тебя беспокоит, с подругой. Вместе вы наверняка найдете способ решить проблему. Между прочим, о своих эмоциях можно писать в дневнике или на любимом форуме, где всегда найдутся люди, которые тебя поддержат. Скоро ты почувствуешь, что заедать неприятности лакомствами не имеет смысла.

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Внеси разнообразие в собственную жизнь. Еда – это самое доступное удовольствие, которое со временем начинает заменять все остальные. Тебе под силу исправить эту ситуацию! Просто найди для себя занятие по душе или воплоти в жизнь то, о чем давно мечтала.

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Лишний вес, Переедание, Как избежать переедание.
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