Диетологи подсказали, как гарантированно избежать переедания

Новости шоу бизнеса:По словам диетологов, основной причиной лишнего веса является не скорость обмена веществ и гормональный фон организма, а обычное переедание.

Как часто ты ловишь себя на мысли о том, что последний кусочек съеденного был лишним? Иногда случается… Попробуй обуздать аппетит, пользуясь советами диетологов.

Первым делом установи, сколько все-таки еды ты ежедневно употребляешь. Здесь главное быть честной перед собой. На протяжении трех дней веди дневник питания, скрупулезно записывая, что ты ела и пила. Скорее всего, результат такой исследовательской работы тебя очень удивит.

Сожми руку в кулак. Именно такой размер имеет желудок. А теперь представь, как он растягивается, когда ты переедаешь. Постепенно сокращай порции пищи, и уже через неделю начнешь съедать намного меньше.

Выбирай продукты без красителей, консервантов и подсластителей, которые только стимулируют аппетит.

Не употребляй пищу бессознательно. У телевизора или компьютера ты съешь в несколько раз больше, чем намеревалась.

А что делать, если причиной переедания является стресс? Поговори о том, что тебя беспокоит, с подругой. Вместе вы наверняка найдете способ решить проблему. Между прочим, о своих эмоциях можно писать в дневнике или на любимом форуме, где всегда найдутся люди, которые тебя поддержат. Скоро ты почувствуешь, что заедать неприятности лакомствами не имеет смысла.

Внеси разнообразие в собственную жизнь. Еда – это самое доступное удовольствие, которое со временем начинает заменять все остальные. Тебе под силу исправить эту ситуацию! Просто найди для себя занятие по душе или воплоти в жизнь то, о чем давно мечтала.