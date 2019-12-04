Жгучая помощница: почему крапива полезна диабетикам

Новости шоу бизнеса:Как снизить сахар в крови с помощью крапивы.

Крапива содержит секретин, который стимулирует образование инсулина и тем самым ведет к снижению количества сахара в крови.

Состояние больного сахарным диабетом эффективнее всего нормализует крапива.

Наибольшими целебными свойствами обладает крапива двудомная, поэтому при лечении лучше применять именно этот вид травы.

Ценность крапивы обусловлена ее химическим составом. Растение содержит значительное количество: магния, улучшающего состав крови, растворяющего камни в почках, препятствующего возникновению депрессии, раздражительности; натрия, являющегося незаменимым элементом всех тканей; железа — элемента, который входит в структуру гемоглобина и является важнейшим при обильной потери крови; фосфора — минерального вещества, необходимого для здоровья зубов и костей; витамина А — незаменимого элемента при укреплении иммунной системы; витамина С, улучшающего состояние сосудов, помогающего организму бороться с инфекциями; витаминов группы В, благотворно действующих при недугах нервной системы; витамина РР, регулирующего сахар в крови, снижающего уровень вредного холестерина.

Рецепт 1

4 ст. л. листьев крапивы двудомной, 4 ст. л. листьев черники обыкновенной, 4 ст. л. плодов шиповника обыкновенного, 4 ст. л. цветков овса, 3 ст. л. корней лопуха большого, 2 ст. л. корней одуванчика обыкновенного смешать. 2 ст. л. смеси заливают 2 стаканами горячей воды, на водяной бане доводят до кипения и настаивают 1–2 ч.

Принимают теплым по 1 стакану за 20–30 мин до еды. Курс – 1–2 месяца, затем делают небольшой перерыв. Средство помогает при диабете.

Рецепт 2

2 ст. л. листьев крапивы, 2 ст. л. плодов шиповника, 2 ст. л. листьев черники, 1 ст. л. корней одуванчика, 1 ст. л. корня лопуха смешать. 1 ст. л. смеси залить 1 стаканом горячей воды, поставить на водяную баню и довести до кипения. Настаивать 2 ч.

Пить в теплом виде по 0,5 стакана 2 раза в день за полчаса до еды. Курс – 1 месяц, затем десятидневный перерыв. После этого курс можно повторить. Средство помогает при диабете.

Рецепт 3

4 ст. л. листьев крапивы, 1 ст. л. корней одуванчика, 2 ст. л. листьев черники, 1 ст. л. семян льна смешать. 2 ст. л. смеси залить 2 стаканами горячей воды, поставить на водяную баню. Довести до кипения и кипятить 15 мин. Охладить, процедить.

Принимать по 0,5 стакана 2–3 раза в день до еды. Средство помогает при диабете.