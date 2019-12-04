ТОП-7 продуктов, которые помогут избавиться от отеков

1 Отёк — это избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма. Диетологи рассказали о продуктах, которые позволят вывести лишнюю жидкость. Зелень Петрушка, укроп, лук.

2 Белковые продукты Постное мясо и птица, молочные продукты небольшой жирности (2-5%), рыба и морепродукты, яйца.

3 Продукты, богатые витамином С Шиповник (отвар шиповника), 1 цитрусовый фрукт в день, яблоко, болгарский перец, цветная капуста, белокочанная капуста, а зимой небольшая порция квашенной капусты или 1-2 небольших малосольных огурца.

4 Продукты, богатые витамином D Морская рыба, сельдь, яичный желток, печень трески, конечно – рыбий жир, сыры твердых сортов. Помним о мере, 1-2 яйца в день, рыбы 160 грамм, сыра 50 грамм.

5 Травы Можно в комплекс добавить природные помощники – сборы трав и ягод (шиповник, брусника, чай из березовых почек, календулы, ромашки).

6 Вода Пить во время еды можно, а порой и нужно, если едим что-то сухое. Если организм требует воды, то нужно выпить стакан или два. В день человеку необходимо 40 мл воды на 1 кг веса.