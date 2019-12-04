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ТОП-7 продуктов, которые помогут избавиться от отеков

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ТОП-7 продуктов, которые помогут избавиться от отеков
21:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Все прекрасно знают, какие продукты вызывают отеки. Но кого это останавливает?

  • 1

    Отёк — это избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма. Диетологи рассказали о продуктах, которые позволят вывести лишнюю жидкость.

    Зелень

    Петрушка, укроп, лук.

  • 2

    Белковые продукты

    Постное мясо и птица, молочные продукты небольшой жирности (2-5%), рыба и морепродукты, яйца.

  • 3

    Продукты, богатые витамином С

    Шиповник (отвар шиповника), 1 цитрусовый фрукт в день, яблоко, болгарский перец, цветная капуста, белокочанная капуста, а зимой небольшая порция квашенной капусты или 1-2 небольших малосольных огурца.

  • 4

    Продукты, богатые витамином D

    Морская рыба, сельдь, яичный желток, печень трески, конечно – рыбий жир, сыры твердых сортов. Помним о мере, 1-2 яйца в день, рыбы 160 грамм, сыра 50 грамм.

  • 5

    Травы

    Можно в комплекс добавить природные помощники – сборы трав и ягод (шиповник, брусника, чай из березовых почек, календулы, ромашки).

  • 6

    Вода

    Пить во время еды можно, а порой и нужно, если едим что-то сухое. Если организм требует воды, то нужно выпить стакан или два. В день человеку необходимо 40 мл воды на 1 кг веса.

  • 7

    Соль

    Не отказываемся от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве, так как недостаток натрия, как и калия, влечет за собой подталкивание организма удерживать эти микроэлементы из любой поступающей пищи и не отдавать их. Задержание натрия – задержание воды – отеки!

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
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