Названы целебные свойства лаврового листа

Лавровое масло обладает антисептическими и обезболивающими свойствами, а также это мощный природный антибиотик.
Эксперты рассказали о том, как приготовить такое масло самостоятельно. У вас в доме всегда будет недорогое многофункциональное средство, история которого насчитывает тысячелетия.
Древние греки и римляне считали лавр даром богов и растением победителей, которым они могут распоряжаться по праву.
5 полезных свойств лаврового масла
Лавр помогает нам расслабиться, снимает стресс и освобождает разум и тело от напряжения.
Также лавровый лист улучшает вкус готовых блюд.
Добавляйте его в мясные блюда, супы, рагу и соусы.
Способствует расслаблению мышц
Лавровое масло сужает кровеносные сосуды, сокращает и расслабляет мышцы с помощью нервных импульсов, а также улучшает кровообращение.
Лавровое масло очень полезно при мигрени.
Если вы страдаете от боли в шее или плечах, попробуйте сделать расслабляющий массаж с этим маслом.
Понижает температуру
Если вы страдаете от гриппа или простуды, обязательно делайте паровые ванночки или горячие компрессы с лавровым маслом.
Лавровое масло борется с инфекционными возбудителями, которые вызывают простуду.
Кроме того, оно регулирует температуру тела и способствует потоотделению.
Отличный антибиотик
Лавровое масло обладает ярко выраженными свойствами антибиотика. Оно блокирует размножение болезнетворных микробов, бактерий и грибков.
Лавровым маслом можно дезинфицировать маленькие раны, порезы, ожоги и ссадины.
Оно не дает побочных эффектов, и его полезно иметь дома всем, у кого есть маленькие дети, которые постоянно ходят в ссадинах и синяках.
Лавровое масло полезно для кожи
Это масло богато витаминами, минералами и антиоксидантами, оно также заботится о здоровье нашей кожи.
Не забывайте о всех его противовоспалительных и противомикробных свойствах, которые сохраняют кожу чистой и свободной от токсинов и предотвращают преждевременное старение и повреждение эпидермиса.
Способствует росту волос
Лавровое масло — это отличное натуральное средство против перхоти, которое стимулирует кровообращение кожи головы и улучшает здоровье волос, стимулируя их рост.
Его также издревле использовали для уничтожения вшей.
Как приготовить лавровое масло самостоятельно?
Вам понадобится: 1, 5 столовые ложки лаврового листа (15 г), 1 чашка миндального масла (200 г).
Кухонные принадлежности: 1 стеклянная банка емкостью в 200 мл.
Способ приготовления:
Приготовить лавровое масло дома проще простого.
Просто запаситесь терпением. Когда вы его приготовите, вам нужно будет подождать 40 дней, пока оно созреет.
Тщательно вымойте и простерилизуйте стеклянную банку.
Убедитесь, что лавровые листья чистые, на них нет никакой пыли или мусора.
Положите листья в банку и залейте их миндальным маслом. Закройте герметичной крышкой и оставьте настаиваться на 40 дней.