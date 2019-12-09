Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Милованов прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ
Милованов прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ
Во всем мире прошла акция в поддержку бездомных
Во всем мире прошла акция в поддержку бездомных
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Рецепт дня: бисквитный шоколадный торт
Рецепт дня: бисквитный шоколадный торт

Грецкие орехи гораздо более полезны, чем арахис, миндаль или фисташки (Фото)

Смотрите фото (5)
Грецкие орехи гораздо более полезны, чем арахис, миндаль или фисташки (Фото)
03:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики назвали самый полезный орех для иммунитета.

  • 1

    Несмотря на огромное количество исследований, посвященных полезным свойствам орехов, только сейчас ученые провели сравнительный анализ количества и качества антиоксидантов в различных видах орехов.

    В ходе исследования ученые изучили состав грецкого, бразильского, лесного орехов, миндаля, фисташек и арахиса.

  • 2

    Выяснилось, что чемпионом по содержанию антиоксидантов является грецкий орех, причем сами антиоксиданты – гораздо более высокого качества, чем в других орехах. Эти элементы замечательно защищают организм от вредных химических веществ, которые могут приводить к разным заболеваниям, и тормозят процессы старения.

  • 3

    Ученые отмечают, что люди не осознают, насколько грецкие орехи полезны и употребляют их в пищу крайне мало. А многие отказываются от орехов из-за боязни располнеть: они уверены, что в орехах содержится много жиров и калорий.

  • 4

    Однако исследователи уверяют, что в орехах содержатся полезные полинасыщенные жиры, а не мононасыщенные, которые приводят к закупорке сосудов. Кроме того, орехи не приводят к набору лишнего веса: из-за высокой питательности орехов насыщение происходит быстрее, без переедания.

Полезнее, когда на пустой желудок: почему стоит пить воду перед едой

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Орехи, Грецкие орехи, Виды орехов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
04 Украина начала налаживать импорт картофеля с России
05 "Нормандский формат": Пристайко озвучил требования Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство в Лощиновке: в Одессе назначили повторную экспертизу
Убийство в Лощиновке: в Одессе назначили повторную экспертизу
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Разумков надеется, что ГБР расследует дела Майдана до конца
Разумков надеется, что ГБР расследует дела Майдана до конца
Грецкие орехи гораздо более полезны, чем арахис, миндаль или фисташки (Фото)
Грецкие орехи гораздо более полезны, чем арахис, миндаль или фисташки (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь