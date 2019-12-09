Гранатовый сок подарит коже сияние и молодость

Новости шоу бизнеса:Специалисты обнаружили, что этот напиток также полезен в борьбе с возрастными изменениями человеческого тела.

Гранатовый сок известен своими полезными свойствами для здоровья сердца и сексуальных возможностей человека.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 человека обоих полов. Испытуемым необходимо было на протяжении месяца выпивать по пол литра гранатового сока ежедневно.

Исследователи уверены, что сок граната снижает содержание в крови жирных кислот, известных как свободные жирные кислоты (СЖК). Именно СЖК становятся причиной отложений на животе у мужчин и женщин лишнего жира, пояснили специалисты.

Результаты исследования показали, что после месячного употребления гранатового сока почти половина добровольцев стала менее склонна к возникновению жировых клеток в области вокруг живота в сравнении с началом эксперимента. Также эксперты установили, что у 90% добровольцев значительно снизилось кровяное давление. Это уменьшило риск возникновения сердечных приступов, инсульта и заболеваний почек.