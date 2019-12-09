Будете удивлены: самые опасные для здоровья фрукты и ягоды

Новости шоу бизнеса:Пополнение запаса витаминов стоит на первом месте, и кажется, что все сезонные овощи и фрукты — это благо.

Исследователи провели масштабный эксперимент и установили, что многие фрукты и ягоды могут быть не полезными, а очень опасными для здоровья человека.

В результате эксперимента выяснилось, что самой опасной ягодой может быть клубника. В любимой многими ягоде специалисты обнаружили пестициды, которые негативно влияют на здоровье человека и провоцируют развитие некоторых серьезных заболеваний. Речь идет только о клубнике, которую выращивают дачники на своих огородах.

Картофель, в отличие от клубники, содержит в разы меньше пестицидов, и его ученые называют безопасным для здоровья. Следующими в рейтинге опасных фруктов, овощей и ягод идут персики, шпинат, сельдерей, вишня, груши, нектарины, яблоки и виноград.

Напомним, что ранее специалисты выяснили, что такой экзотический фрукт, как авокадо, можно смело называть самым полезным. Его уникальное свойство заключается в том, что он очень калорийный и сытный, однако не способствует набору веса, а, напротив, помогает похудеть людям, страдающим ожирением. Исследователи советуют употреблять авокадо ежедневно, в любое время дня. Из этого экзотического фрукта получаются очень сытные блюда, и чаще всего его добавляют в салаты.