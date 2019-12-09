Скачать
Понедельник, 09.12.2019
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2
В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Будете удивлены: самые опасные для здоровья фрукты и ягоды

Будете удивлены: самые опасные для здоровья фрукты и ягоды
13:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пополнение запаса витаминов стоит на первом месте, и кажется, что все сезонные овощи и фрукты — это благо.

Исследователи провели масштабный эксперимент и установили, что многие фрукты и ягоды могут быть не полезными, а очень опасными для здоровья человека.

В результате эксперимента выяснилось, что самой опасной ягодой может быть клубника. В любимой многими ягоде специалисты обнаружили пестициды, которые негативно влияют на здоровье человека и провоцируют развитие некоторых серьезных заболеваний. Речь идет только о клубнике, которую выращивают дачники на своих огородах.

Картофель, в отличие от клубники, содержит в разы меньше пестицидов, и его ученые называют безопасным для здоровья. Следующими в рейтинге опасных фруктов, овощей и ягод идут персики, шпинат, сельдерей, вишня, груши, нектарины, яблоки и виноград.

Зимнее питание: фрукты, которые обязательно должны присутствовать в рационе

Напомним, что ранее специалисты выяснили, что такой экзотический фрукт, как авокадо, можно смело называть самым полезным. Его уникальное свойство заключается в том, что он очень калорийный и сытный, однако не способствует набору веса, а, напротив, помогает похудеть людям, страдающим ожирением. Исследователи советуют употреблять авокадо ежедневно, в любое время дня. Из этого экзотического фрукта получаются очень сытные блюда, и чаще всего его добавляют в салаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Фрукты, Овощи, Советы медиков, Самые опасные фрукты, Самые опасные овощи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров &quot;нормандской четверки&quot;
Впервые за три года: Сегодня - саммит "нормандской четверки"
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
В Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь