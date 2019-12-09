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Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят

Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
21:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученым удалось выяснить, о чем говорят линии на ладонях.

Хироманты на протяжении многих веков уверяют, что по линиям на ладонях можно определить судьбу человека. Ученые опровергли эти суждения и объяснили их настоящее значение.

Человеческое тело это уникальный и многофункциональный механизм. Описание и определение каждого органа человеческого организма может занять не один час. Ученых заинтересовал вопрос возникновения линий на ладонях, поэтому они решили подробнее остановиться на этом вопросе.

Линии на ладонях, как и отпечатки пальцев, уникальны и неповторимы. У каждого человека они отличаются. Наука более радикально смотрит на причины их возникновения, чем хиромантия.

Ученые считают, что никаких взаимосвязей между линией на ладони и судьбой человека быть не может. Это даже не линии – в сущности это складки на коже. Они формируются еще в утробе, в первые 12 недель развития плода. Эти складки предназначены для сгибания рук, чтобы человеку было более комфортно ими управлять. Обычно у людей при рождении имеются три складки на ладонях. Они могут отличаться по толщине и по разветвлениям.

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Иногда у новорожденных бывает и одна складка на ладони. Такие случаи приходятся один раз на три тысячи и говорят о каких-то отклонениях в развитии или патологиях. В медицине это называется сингулярным увеличением, которое может означать появление синдрома Дауна, Тернера, Ааркога и других отклонений.

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Здоровье, Ученые, линии на ладонях.
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