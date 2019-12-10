Самое полезное масло для жарки продуктов

Новости шоу бизнеса:Оливковое, подсолнечное, кукурузное, соевое, льняное, арахисовое, кунжутное, ореховое, горчичное или сало?

Если вы следите за своим питание, то вы точно об этом задумывались.

Диетологи же уверяют, что если вы пытаетесь питаться правильно, то про жареную еду вообще стоит забыть.

Давно известно, что жарить на подсолнечном масле нельзя, ведь при нагревании оно превращается в канцерогены – ядовитые вещества, которые отравляют наш организм.

Почти не образует различных вредных веществ при нагревании сало. Однако с ним надо быть осторожным и не злоупотреблять, только смазать сковородку.

Однако если выбирать меньшее зло, то все же жарить лучше на оливковом масле. Она мононасыщенное и не образует различных токсических веществ. Но лучше всего, советуют диетологи, пищу тушить и припускать, то есть тушить на воде.