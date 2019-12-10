Как ухаживать за кожей после 30: советы косметолога

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30 – это же тот возраст, когда пора браться за дело со всей серьезностью, чтобы отсрочить появление видимых возрастных изменений.

Если вы думаете, что после 30-ти коже необходимо что-то особенное и интенсивное, вы… правы! Да, пора начинать ухаживать за лицом по-взрослому. Впрочем, все не так страшно, как кажется. Нужно соблюдать всего 7 базовых правил.

Умывайтесь дважды в день. Иногда мы не делаем этого на ночь, если не нужно смывать косметику. Это ошибка! Используйте для умывания какое-то нежное щадящее средство.