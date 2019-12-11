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Полезные продукты, которые едят ЗОЖники

Полезные продукты, которые едят ЗОЖники
02:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Сегодня модно быть здоровым, поэтому каждый ищет для себя подходящий тип питания.

Если человек отказывается от мяса, молока и продуктов, содержащих глютен, нужно найти им замену с теми же питательными веществами. Поэтому приверженцы ЗОЖ тщательно составляют свой рацион.

Чиа

Семена чиа – настоящий суперфуд, который можно встретить на прилавках эко-магазинов и кухнях популярных блогеров. При первом взгляде и не скажешь, что от соприкосновения с жидкостью они набухают и в массе увеличиваются в 10 раз.

Семена часто используют в качестве заменителя яиц для веганских десертов. Из чиа легко приготовить питательный пудинг на завтрак: в семенах 20% белков, 34% жиров и 25% пищевых волокон. Продукт добавляют в йогурт, кефир, салаты и выпечку.

В 100 г семян кальция в два раза больше, чем в стакане молока. Ни в одном из продуктов не содержится столько жирных кислот, как в чиа. Количество антиоксидантов в семенах в несколько раз выше, чем в чернике и других ягодах.

Киноа

Ключевое достоинство этой культуры – питательность: растительного цельного белка в киноа намного больше, чем в гречке. В сырых зернах в среднем 16-20% белка, что делает их незаменимым продуктом для спортсменов, детей, беременных. Кроме этого, киноа включает ценные антиоксиданты: валин, лейцин, гистидин, аргинин.

В киноа содержится лизин, благодаря которому организм лучше усваивает кальций, а заживление тканей происходит быстрее. Еще лизин помогает формированию костей.

В продукте много клетчатки, поэтому он эффективно выводит из организма токсины, уменьшает уровень холестерина, стабилизирует вес при ожирении и нарушениях обмена веществ.

Киноа часто добавляют в салаты, заменяют ею рис для плова. Еще эта крупа отлично подходит людям, не переносящим клейковину. И все эти блага можно получить через 15 минут варки!

Красная чечевица

Чечевица относится к группе бобовых культур, богатых микроэлементами, в том числе ценным для сердца магнием. По своим питательным свойствам чечевица не уступает мясу: она сытная и вкусная. Людям, следящим за фигурой, она заменяет хлеб.

Чечевица поставляет организму триптофан – аминокислоту, которая преобразуется в чистый серотонин. А он, в свою очередь, гарантирует приподнятое настроение.

Если стало грустно и тревожно, самое время приготовить блюдо из чечевицы. В нее можно добавлять томаты, красные перцы, свежую зелень: так организм лучше усвоит железо. Чечевица еще и прекрасный кроветворный продукт.

Варить ее нужно в среднем 40-60 минут, поэтому рассчитывайте время заранее.

Какао-масло

Какао-масло хоть и является производным плодов шоколадного дерева, но возможности его использования намного шире. Этот полезный жир, получаемый из зерен, богат олеиновой кислотой: он восстанавливает стенки сосудов, очищает кровь, уменьшает количество вредного холестерина. При приготовлении десертов како-маслу нет равных!

Продукт удивляет своим составом. Он содержит примерно 5% полиненасыщенных, 35% мононенасыщенных и 60% ненасыщенных жиров, а еще ценные магний, медь, железо, фосфор, кальций, цинк, марганец и витамины А, В, С и Е.

Сбалансированный натуральный продукт оздоровит весь организм. В какао-масле нет обычных для пальмового и кокосового масел трансжиров, оно повышает иммунитет, работоспособность, помогает нервной системе, подавляет рост опухолей.

Не менее полезно масло для кожи: соприкасаясь с ней, сразу начинает таять, насыщать эпидермис полезными веществами. Косметологи его используют в качестве эмульгатора, что особенно ценно для обладателей сухой и чувствительной кожи.

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Амарант

В Индии, Китае, Южной Америке амарант известен как крупяная культура, овощ и кормовое растение. Наиболее питательными для человека считаются листья и семена амаранта.

Амарант богат калием, кальцием, железом, марганцем, медью, селеном, цинком, фосфором, магнием. На столе ЗОЖников амарант появляется в виде зерна, муки и ботвы – все это одинаково полезно. Даже корень растения содержит немало питательных веществ, антиоксидантов, фитостеролов.

Амарант славится уникальным составляющим – скваленом. Он захватывает кислород и насыщает ткани человека.

Но главный плюс амаранта – это высокая концентрация белка. В определенных сортах его даже больше, чем в курином мясе. Употребляя блюда из амаранта, человек закрывает потребность в протеинах и создает белковые резервы.

Из семян амаранта можно готовить десерты, конфеты, крекеры, печенье, блинчики. У выпечки будет приятный аромат ореха.

Амарант со временем может стать одной из самых распространенных культур в мире: растение не требует особых условий выращивания, отличается высокой питательной ценностью и дает богатые урожаи.

Старайтесь правильно организовать питание для себя и своих близких. Не бойтесь экспериментировать с рецептами и новыми продуктами!

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ЗОЖ, Полезные продукты, Здоровые продукты, Продукты для зожников.
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