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Медики назвали продукты с высоким содержанием клетчатки

Медики назвали продукты с высоким содержанием клетчатки
06:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Женщинам в среднем каждый день нужно съедать 25, а мужчинам – 39 граммов клетчатки.

Клетчатка благотворно влияет на все органы человека. Ее просто необходимо включать в рацион, пишет 1001 Совет. Очистить организм поможет льняное семя. Оно наладит работу всех органов ЖКТ. Грубые пищевые волокна – эффективная профилактика воспалений в кишечнике и мочеполовой системе. Еще в семенах льна есть селен, предотвращающий развитие онкологии.

Очень полезный продукт – крупы из цельного зерна: гречка, овес. Но больше всего клетчатки – в отрубях. Твердая оболочка зерен хорошо выводит токсины из организма. Цельнозерновые крупы быстро насыщают, но не вызывают скачок сахара. Они будут полезны аллергикам и людям с проблемной кожей.

Цельнозерновой хлеб тоже включает в себя оболочку зерен. В процессе переработки она остается нетронутой, поэтому сохраняет полезные свойства.

Такой хлеб богат витаминами Е и В3, макроэлементами. Продукт легко усваивается, улучшает пищеварение, к тому же низкокалориен.

Ученые до сих пор спорят: авокадо – фрукт или овощ. Тем не менее это продукт с высоким содержанием клетчатки и омега-3, кальция, витамина С. Авокадо улучшает состояние ЖКТ, сердца, сосудов, суставов, снижает АД и благотворно влияет на работу мозга.

Тем, кто любит сладости, груша придется по вкусу. Фрукт богат не только клетчаткой, но и фитонутриентами. Груша выводит свободные радикалы, не вызывает аллергических реакций.

Пищеварительной системе поможет морковь. Она богата магнием и бета-каротином.

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Еще один полезный продукт – свекла. В овоще много железа, меди, марганца, кальция. Свекла повышает выносливость, укрепляет иммунную систему, нормализует давление.

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Клетчатка, Полезные продукты, Продукты с высоким содержанием клетчатки.
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