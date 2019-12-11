Как вывести излишки соли из организма: простые советы

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Здоровый организм человека способен усваивать соли, полученные из пищи и воды, а излишки выводить.

Но если в организме нарушен солевой обмен, тяжелые соли начинают откладываться в удобных для себя местах и вызывают различные болезни — такие как остеохондроз и другие болезни суставов.

Рисовое очищение

Процесс рисового очищения довольно прост. На ночь залейте 3 ст ложки риса 1 л воды.

Утром воду слейте, залейте свежую и варите 5 минут. Затем рис промойте, залейте другую порцию воды и опять варите 5 минут. И так сделайте ещё 2 раза.

После 4 варок рис нужно съесть в тёплом виде и 3 часа ничего не есть. Затем питаетесь обычным рационом с обязательным включением в рацион сухофруктов.

Прозрачный, пустой рис в данном случае является не едой, а лекарством — он как сорбент накапливает и выводит из организма соли.

Курс такого очищения 10 дней

Из сухофруктов можно сделать "тортик ": прокрутите через мясорубку 300 г кураги, изюма, чернослива, добавьте туда половинку лимона и заправьте всё это мёдом.

Храните этот "тортик" в холодильнике и принимайте по 1 ст ложке во второй половине дня.