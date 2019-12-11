Темные круги под глазами: как избежать

Новости шоу бизнеса:Предотвратить появление темных кругов под глазами вполне реально.

Для защиты от темных кругов под глазами необходимо достаточно пить воды и употреблять богатые витаминами продукты, утверждает специалист по пластической и эстетической хирургии из Германии Пейман Бамдад.

Рацион. По словам эксперта, причина, по которой возникают заметные темные тени под глазами, связаны с тем, что кожа там особенно тонкая, не обладающая выраженной жировой прослойкой, - через нее просвечивают нижележащие кровеносные сосуды. Но привычки и особенности образа жизни могут способствовать тому, что темные круги под глазами появляются преждевременно и выглядят особенно глубокими.

"Самым важным фактором внешнего вида кожи является ваш собственный образ жизни. Главные враги кожи – это избыток солнца, недостаток жидкости, курение, стресс и плохое питание", - поясняет Пейман Бамдад.

Эксперт подчеркивает, что люди, которые пьет достаточно воды, не курят и едят продукты, богатые витаминами или с низким содержанием соли, - могут помочь себе предотвратить признаки старения, включая глубокие круги под глазами.

Уход. Специалист подчеркивает, что к проблемам с кожей под глазами склонны люди с контактными линзами. Им особенно важно давать своим глазам возможность отдохнуть и никогда не спать с контактными линзами. Также при темных кругах следует прибегнуть к насыщенному жирному крему, который следует вбивать в кожу по линиям глазниц мягкими постукивающими движениями - это стимулирует кровообращение и лимфоток.

Очень полезно использовать охлажденные чайные или кофейные пакетики. После заваривания они остужаются и прикладываются к области глаз – такие аппликации стимулируют кровообращение и оказывают противоотечное действие.