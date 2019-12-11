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Среда, 11.12.2019
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Не высыпаетесь? Пять основных причин бессонницы

Не высыпаетесь? Пять основных причин бессонницы
22:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты назвали основные факторы, ухудшающие качество сна и приводящие к бессоннице.

Температура в помещении, алкоголь, спорт, электроника вошли в список основных причин бессонницы у современных людей, составленный немецкими врачами. 

Причина: неподходящая температура. Эксперты отмечают, что спальня не должна быть жарко натопленной, рекомендованная температура в помещении для сна составляет от 16 до 19 градусов по Цельсию. Любители более прохладного воздуха могут позволить себе спать и при 12 градусах (но не ниже).

"Для мозга полезнее находиться в условиях низкой температуры окружающей среды, поскольку так он снабжается большим количеством крови. Кроме того, он стимулирует активное сжигание жира для поддержания температуры тела в прохладной спальне", - пояснили врачи.

Причина: алкоголь. Хотя после употребления алкоголя сон обычно наступает быстрее, его качество оказывается более низким, чем у «трезвого» сна. Вечерняя выпивка увеличивает риск храпа, усиливает выведение мочи и жажду, и все это, безусловно, не способствует полноценному непрерывному сну.

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Причина: электроника. По словам врачей, электронным устройствам не должно быть места в спальне. Они советуют не смотреть на дисплеи гаджетов минимум за час до сна. Нарушение данного правила ведет к сбою в производстве гормона сна мелатонина, что создает трудности при засыпании и делает сам сон очень зыбким.

Причина: спорт. Исследование, проведенное учеными из Университета штата Орегон, показало, что регулярные физические упражнения облегчают засыпание. Однако чем больше времени проходит между тренировками и сном, тем больше пользы они приносят. Физическая активность перед сном увеличивает концентрации гормоны, которые не дают расслабиться и уснуть. Перед сном рекомендуются только тихие движения, такие как расслабленная вечерняя прогулка или очень медленная езда на велосипеде.

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Причина: работа. Врач рекомендуют по окончании рабочего дня выбрасывать из головы все мысли о работе, так что, находясь в постели, не нужно планировать свой следующий рабочий день в уме. Для работающих людей важно, чтобы между работой и сном проходило не менее двух часов, подчеркивают эксперты.

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Здоровье, Сон, Бессонница, Здоровый сон.
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