Как похудеть за 5 дней без вреда для здоровья

Новости шоу бизнеса:Есть несколько полезных и неочевидных способов, как сбросить пару килограммов за неделю, если избавиться от них нужно в срочном порядке.

Не следует ожидать, что моментально вы сбросите килограммов десять

Знаменитая модель Джессики Харт, одна из бабочек-ангелов от известного бренда нижнего белья для женщин Victoria’s Secret, позволила себе поделиться собственным секретом экспресс-похудания.

Модель утверждает, что сбросить лишние килограммы можно всего за 5 дней.

Способ похудеть за пять дней модель испытала на себе в преддверии показов моды. Не следует ожидать, что моментально вы сбросите килограммов десять, но все же звезда подиума обещает хорошую эффективность, вы потеряете до 3-х килограммов. Начните с того, что в еде употребляйте больше жидкого. Готовьте на блендере смеси из огурцов и других овощей и зелени до пяти раз в день. Дополните их омлетом на завтрак и рыбой на ужин.

Не забывайте придерживаться четкого расписания в приеме пищи. Не позволяйте себе перекусов, а между ужином и завтраком должно пройти не меньше 12-ти часов. Это обусловлено особенностями усвоения пищи. Помните также, что хороший глубокий сон помогает организму улучшить усвоение еды. Старайтесь твердо соблюдать режим сна и бодрствования, чтобы в одно и то же время ложиться и вставать. Чем качественнее отдых, тем быстрее освобождение от веса.

По рецепту Джессики Харт, больше двигайтесь, гуляйте на природе, делайте упражнения. При этом вы должны иметь четкое представление, каким образом распределить нагрузку на весь день. Распланируйте все и не отступайте от намеченного. Наконец, проявите заботу о пищеварении, но не усердствуйте в лекарствах или биодобавках. Употребляйте больше клетчатки, то есть главным образом сушеных и свежих овощей, которые эффективно очищают организм.

Все ваши старания будут напрасными, если вы не будете придерживаться еще одного правила. Не нервничайте по пустякам, будьте уверены и спокойны. Если не получается, посмотрите, какие травяные настои подходят для этого.