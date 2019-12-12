Невероятно полезен: чем так хорош чай с бергамотом

Новости шоу бизнеса:Экстракт плодов бергамота может помочь вам потерять вес, привести в норму холестерин и даже защитить от сахарного диабета.

Апельсин — бергамот, который является результатом скрещивания померанца и цитрона, содержит полифенолы цитрусовых, которые способны блокировать производство холестерина и активизировать обмен веществ.

Исследование с участием более 200 пациентов с высоким уровнем холестерина в крови было проведено в Университете Cantanzaro в Италии.

Ученые зарегистрировали снижение уровня «плохого» холестерина на 39 процентов и рост ровня «хорошего» холестерина на 41 процент после того, как пациенты месяц употребляли экстракт бергамота.

У них также почти на четверть – на 22 процента — снизился уровень сахара в крови.

Еще одна особенность – все пациенты с лишним весом немного похудели!

Итальянские исследователи объясняют это тем, что бергамот содержит значительно больше полифенолов, по сравнению с другими видами цитрусовых.