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Невероятно полезен: чем так хорош чай с бергамотом

Невероятно полезен: чем так хорош чай с бергамотом
20:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Экстракт плодов бергамота может помочь вам потерять вес, привести в норму холестерин и даже защитить от сахарного диабета.

Апельсин — бергамот, который является результатом скрещивания померанца и цитрона, содержит полифенолы цитрусовых, которые способны блокировать производство холестерина и активизировать обмен веществ.

Исследование с участием более 200 пациентов с высоким уровнем холестерина в крови было проведено в Университете Cantanzaro в Италии.

Ученые зарегистрировали снижение уровня «плохого» холестерина на 39 процентов и рост ровня «хорошего» холестерина на 41 процент после того, как пациенты месяц употребляли экстракт бергамота.

У них также почти на четверть – на 22 процента — снизился уровень сахара в крови.

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Еще одна особенность – все пациенты с лишним весом немного похудели!

Итальянские исследователи объясняют это тем, что бергамот содержит значительно больше полифенолов, по сравнению с другими видами цитрусовых.

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Питание, Здоровье, Чай, Польза.
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