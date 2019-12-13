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Сон с макияжем: неприятные последствия для кожи

Сон с макияжем: неприятные последствия для кожи
14:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Уделите буквально пять минут для очищения кожи и она в ответ сохранит как можно дольше свою молодость.

Каждая женщина знает о том, что нельзя ложиться спать не смыв макияж с лица.

Но после тяжелой работы или шумной вечеринки, которые забирают всю силу мы иногда забываем или ленимся умываться перед сном.

Эта вредная привычка очень плохо сказывается на коже лица, но иногда слов мало и нужны настоящие мотивирующие факты, которые будут провоцировать нас смывать остатки макияжа и городской пыли с лица.

Что происходит с нашей кожей, когда косметика находится на нашем лице всю ночь?

Если лень умываться перед сном нас настигает все чаще и чаще, попробуйте мотивировать себя вашим утренним видом, глядя на себя в зеркало. Посмотрев на себя в зеркало, подумайте о том, сколько за ночь умирает клеток под толстым слоем косметики. Как правило омертвление клеток — это естественный процесс, но их погибает намного больше из-за того, что ваша кожа не дышит на протяжении всей ночи и под воздействием косметических средств они погибают в два раза больше. Отсюда получается, что наша кожа стареет не по своим годам.

Косметические средства забивают наши поры. Тональный крем или тонкий щадящий слой пудры, все равно не дает возможности коже полноценно дышать. Большую часть времени мы находимся на работе при этом в самого утра наносим различную косметику на кожу лица. Когда мы ленимся умываться перед сном, мы забираем у кожи возможность дышать. Отсюда наступает старение кожи, потеря упругости и естественного цвета.

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Большинство косметических средств содержат химические добавки. Никто не может знать истинный состав продукта, которым мы пользуемся. Если не смывать ее на ночь, отсюда вытекает появление аллергии, раздражения на коже, постоянные высыпания, забитые поры и появление черных точек от которых не всегда легко избавиться. Мы можем пропустить одно умывание, но когда вредная привычка становится регулярной, одноразовая аллергия переходит в хроническую, после чего о макияже придется забыть навсегда.

Обладательницы жирной кожи имеют свои риски, если не смывать макияж перед сном. Сальные железа взаимодействуют с косметикой, что приводит к распространению микробов на коже лица.

Перед тем, как в лишний раз вы включаете свою лень, подумайте о том, какие последствия это может принести в дальнейшем. 

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Все по теме:

Здоровье, Макияж, Лицо, Кожа лица, Уход за кожей лица, Советы медиков, Сон с макияжем.
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