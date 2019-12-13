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Пятница, 13.12.2019
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Зависит ли плохое самочувствие от погодных условий: итоги эксперимента

Зависит ли плохое самочувствие от погодных условий: итоги эксперимента
22:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Опровергнута связь между ненастной погодой и ревматизмом.

Ученые из Австралии, исследовав на протяжении длительного времени самочувствие 1300 пациентов, страдающих от артрита, ревматизма и болей в спине, пришли к выводу, что погода не оказывает никакого реального влияния на эти проблемы.

По мнению исследователей, неприятные ощущения у ревматиков в сырую погоду — результат самовнушения.

"Вера, что боль и ненастная погода связаны, существует как минимум со времен Римской империи, — отметил профессор Института глобального здоровья в Сиднее Крис Махер. — Но наши исследования показывают, что люди фиксируют события, которые укладываются в уже устоявшуюся у них картину мира".

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По словам ученого, человеческие существа очень чувствительны к внешним обстоятельствам — поэтому в те дни, когда холодно и дождливо, боли ощущаются очень отчетливо — а в вот в теплые и солнечные деньки, вызывающие ощущение радости, человек готов о них забыть.

Эксперимент, проведенный в Сиднее, полностью подтвердил эту точку зрения — при последовательном и детальном наблюдении оказалось, что боль в спине или ногах никак не зависит от похолодания.

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Все по теме:

Здоровье, Непогода, Медики, Самочувствие, Ревматизм, Плохая погода, Влияние погоды на самочувствие, Сырая погода.
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