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Почему женщинам вредно много работать: ответ медиков

Почему женщинам вредно много работать: ответ медиков
10:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На женщин сверхурочные часы производят намного больший негативный эффект, чем на мужчин.

Под влиянием стресса они наносят все больший вред своему здоровью, в то время как мужчины продолжают вредить себе в обычном режиме.

Напряженный график работы на женщинах сказываются заметно сильнее и негативнее, чем на мужчинах: долгие часы, проведенные в офисе, заставляют их пить слишком много кофе, выкуривать дикое количество сигарет и поедать вредную пищу из фастфудов.

Хотя представители обоих полов перестают злоупотреблять выпивкой, когда больше времени сидят на работе, женщины заодно начинают испытывать непреодолимое влечение к разным нездоровым закускам.

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Неудивительно, что женщины и мужчины по-разному работают, ведь даже генетически они сильно отличаются друг от друга. Как объявил на днях коллектив Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в ходе проведенного исследования им удалось установить, что тысячи идентичных генов в одинаковых органах мужчин и женщин ведут себя по-разному. Возможно, именно поэтому одна и та же болезнь часто развивается неодинаково у мужчин и женщин и требует различного лечения.

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Здоровье, Женщины, Робота.
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