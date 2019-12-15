Почему женщинам вредно много работать: ответ медиков

Новости шоу бизнеса:На женщин сверхурочные часы производят намного больший негативный эффект, чем на мужчин.

Под влиянием стресса они наносят все больший вред своему здоровью, в то время как мужчины продолжают вредить себе в обычном режиме.

Напряженный график работы на женщинах сказываются заметно сильнее и негативнее, чем на мужчинах: долгие часы, проведенные в офисе, заставляют их пить слишком много кофе, выкуривать дикое количество сигарет и поедать вредную пищу из фастфудов.

Хотя представители обоих полов перестают злоупотреблять выпивкой, когда больше времени сидят на работе, женщины заодно начинают испытывать непреодолимое влечение к разным нездоровым закускам.

Неудивительно, что женщины и мужчины по-разному работают, ведь даже генетически они сильно отличаются друг от друга. Как объявил на днях коллектив Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в ходе проведенного исследования им удалось установить, что тысячи идентичных генов в одинаковых органах мужчин и женщин ведут себя по-разному. Возможно, именно поэтому одна и та же болезнь часто развивается неодинаково у мужчин и женщин и требует различного лечения.