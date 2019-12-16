Вы в этом не нуждаетесь: какие средства по уходу бесполезны

1 Антицеллюлитный крем Целлюлит не является отклонением или заболеванием, это скорее эстетическая проблема, с которой рано или поздно сталкивается любая женщина. Его появление обусловлено гормональными изменениями, нарушениями кровообращения и застоем лимфы. Бороться со всеми этими неприятными, но достаточно безобидными явлениями, помогут физические упражнения в комплексе с правильным питанием и массажами. А вот всевозможные волшебные кремы и скрабы не помогут в решении данной проблемы. Они способны лишь оказать временный косметический эффект. В составе большинства из них присутствует кофеин и растительные экстракты, которые улучшают циркуляцию крови и увлажняют ее. Однако, их действие закончится уже через несколько часов. Поэтому не доверяйте на рекламу и убеждения продавцов, заверяющих, что регулярное использование того или иного крема избавит вас от целлюлита навсегда. А сэкономленные средства лучше потратьте на абонемент в спортзал.

2 Ночной крем Всем известно, что именно ночью происходит процесс регенерации клеток, восстановления кожи и выработки естественного кожного сала. Ночной крем мешает естественным процессам восстановления, нарушая выработку коллагена. Со временем кожа привыкает, процессы регенерации замедляются и как следствие появляются морщины. Кроме того, ночные крема обычно мало чем отличаются от дневных, за исключением более густой консистенции, которая может привести к закупорке пор. Поэтому не торопитесь в магазин за новой порцией ночного крема, ограничьтесь дневным, но идеально подходящим вам по типу кожи.

3 Антивозрастные шампуни Реклама уверяет, что антивозрастные шампуни, способны замедлить цикл роста волос, улучшить кровообращение и даже насытить луковицы витаминами. Однако все эти обещания, по мнению трихологов, весьма неоднозначны. Восстановление волос, а также борьба с их выпадением - это сложнейший процесс, который включает в себя специальную диету, витаминные комплексы, инъекции, а также лечебные средства. Все эти процедуры назначает врач после детального обследования. Поэтому, если ваши волосы находятся в плачевном состоянии, займитесь поисками специалиста, а не выбрасывайте деньги на бесполезные шампуни.

4 Крем для бритья Кремы для бритья предназначены для смягчения волосяных фолликул и лучшего скольжения. Однако сейчас с появлением огромного количества гелей для душа, лосьонов, бальзамов и других средств использование пены для бритья становится просто бессмысленным. Естественно, речь идет о женском бритье. Так что забудьте о пене для бритья, заменив ее на самый дешевый бальзам для волос, масло для тела или гель для душа.

5 Бальзам для губ Многие девушки жить не могут без бальзама для губ. И это неудивительно, ведь ароматная субстанция прекрасно увлажняет губы, а без нее они становятся сухими и шершавыми. Возможно это станет для вас открытием, но состав многих гигиенических помад вызывает большие сомнения. Часто такие средства содержат спирт и продукты нефтехимии, которые еще больше сушат кожу. На самом деле наши уста способны и сами справиться с недостатком влаги. Если этого не происходит, увеличьте количество потребляемой жидкости и включите в свой рацион витамины.

6 Масла для кончиков Единственное средство, способное справиться с сечеными кончиками - ножницы! Все остальные бальзамы, масла, спреи и сыворотки могут оказать лишь временный визуальный эффект. Чаще всего они просто утяжеляют или склеивают волосинки, но только на один день.

7 Крем для век Средства для ухода за кожей вокруг глаз стоят дороже, чем обычные кремы для лица, несмотря на то, что их составы мало чем отличаются. Более того, многие средства отличаются высокой концентрацией гиалуроновой кислоты, которая в свою очередь может вызвать отеки и спровоцировать появление мешков под глазами.

8 Крем для ног Крем для ступней - самая бессмысленная трата. Этот продукт можно смело заменить обычным кремом для тела или рук. Наносите крем на чистые ножки под хлопковые носки и ложитесь спать. К утру кожа будет нежная, как у младенца.

9 Тоник Тоники, в составе которых присутствует спирт, - популярное средство, используемое для ухода за жирной кожей. Однако, стоит отметить, что спирт оказывает разрушительное воздействие на кожу, нарушает кислотно-щелочной баланс и ухудшает работу сальных желез. От таких средств нужно отказаться немедленно, а избавляться от излишков кожного сала лучше с помощью мицеллярной или термальной воды, мягких лосьонов, масок и лечебных средств.