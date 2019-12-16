Выглядеть "свежо" очень просто: эффективные способы убрать утреннюю отечность с лица

Существует множество способов и рецептов, как в считанные секунды избавиться от отеков под глазами. Остановимся на самых действенных и проверенных рецептах.
Пакетики чая
Пожалуй, самый простой способ быстро избавиться от отеков – это приложить к глазам заваренные и охлажденные пакетики с чаем. С этим может справиться любой вид чая, отталкивайтесь от своих предпочтений и, конечно же, наличия чая в доме.
Огурец
Также еще одним рекордсменом по устранению отеков является свежий огурец, который еще и прекрасно освежает кожу. Его можно использовать, просто надрезав кружками и приложив к глазам на 20 минут. А так же, если позволяет время, можно его натереть на крупной терке и приложить полученную кашицу к глазам.
Картофель
Если под рукой не оказалось огурца, то картофель найдется в каждом доме. Его также можно использовать, как и огурец. Наибольший эффект от тертого картофеля будет, если добавить в него немного свежей петрушки. Можно также сделать компресс или примочки для глаз из картофельного сока.
Ромашка
О пользе самого распространенного цветка в домашней аптечке – ромашке можно говорить бесконечно. Вы моментально почувствуете облегчение, приложив к глазам смоченные в настое ромашки ватные диски.
Лед
Если у вас не оказалось под рукой ничего из вышеперечисленного, можно использовать самый обыкновенный лед, который можно легко приготовить, используя морозильную камеру.
Конечно, можно потрудиться и заморозить настой ромашки или чая, и тогда утром вы без труда сможете быстро избавиться от отеков.