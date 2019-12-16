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Как сохранить ясный ум до старости: какие лекарства и привычки помогут в этом

Как сохранить ясный ум до старости: какие лекарства и привычки помогут в этом
16:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Никакие. Сейчас эффективных лекарств для улучшения памяти не существует. Но методы для улучшения работы мозга есть.

С возрастом у любого человека может ухудшиться память, и сейчас нет лекарств, чтобы это предотвратить, рассказала невролог Елена Гайворонская.

Что делать, чтобы память не ухудшалась?

Некоторые изменения в образе жизни увеличат ваши шансы на сохранение ясного ума в старости:

  • прекращение курения;

  • минимум алкоголя (или лучше вообще без него);

  • полноценное питание, включая достаточное количество овощей и фруктов, омега-3 жирных кислот (причем не в добавках, а с едой)

  • минимум 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю (хотя бы ходьба);

  • контроль давления (не "мне 160 нормально", а на деле нормальные показатели);

  • если есть диабет – контроль необходимых показателей;

  • контроль уровня холестерина, липидограммы (при необходимости – использование статинов);

  • нормальный вес, нормальная окружность талии (максимально 80 сантиметров для женщин и 94 сантиметра для мужчин).

Суть этих мер сводится к одному общему правилу: полезно для сердца-полезно для мозга.

Есть и некоторые другие меры:

  • социальная активность, общение с людьми;

  • изучение иностранных языков;

  • чтение, изучение нового;

  • разные хобби и увлечения.

Какие популярные продукты ускоряют процесс старения в организме

Лекарства, которые бы должны были улучшать память носимыми ноотропами. Практически все ноотропы — это простые пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ. Ни одна из этих добавок не показала эффективности именно в улучшении когнитивных функций. Ни для здоровых людей, ни для людей с умеренным когнитивным дефицитом.

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Здоровье, Советы, Лекарства, Память, Как улучшить память.
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