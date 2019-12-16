Как сохранить ясный ум до старости: какие лекарства и привычки помогут в этом

С возрастом у любого человека может ухудшиться память, и сейчас нет лекарств, чтобы это предотвратить, рассказала невролог Елена Гайворонская.
Что делать, чтобы память не ухудшалась?
Некоторые изменения в образе жизни увеличат ваши шансы на сохранение ясного ума в старости:
прекращение курения;
минимум алкоголя (или лучше вообще без него);
полноценное питание, включая достаточное количество овощей и фруктов, омега-3 жирных кислот (причем не в добавках, а с едой)
минимум 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю (хотя бы ходьба);
контроль давления (не "мне 160 нормально", а на деле нормальные показатели);
если есть диабет – контроль необходимых показателей;
контроль уровня холестерина, липидограммы (при необходимости – использование статинов);
нормальный вес, нормальная окружность талии (максимально 80 сантиметров для женщин и 94 сантиметра для мужчин).
Суть этих мер сводится к одному общему правилу: полезно для сердца-полезно для мозга.
Есть и некоторые другие меры:
социальная активность, общение с людьми;
изучение иностранных языков;
чтение, изучение нового;
разные хобби и увлечения.
Лекарства, которые бы должны были улучшать память носимыми ноотропами. Практически все ноотропы — это простые пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ. Ни одна из этих добавок не показала эффективности именно в улучшении когнитивных функций. Ни для здоровых людей, ни для людей с умеренным когнитивным дефицитом.