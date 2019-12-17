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Врачи раскрыли, кому вреден зеленый лук

Врачи раскрыли, кому вреден зеленый лук
03:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики говорят, что не все могут есть зелень с пользой для здоровья.

По словам медиков, в некоторых случаях она может привести к появлению проблем со здоровьем. По их словам, лук противопоказан людям с гипертонией или тем, кто страдает от перепадов артериального давления.

Зеленый лук не следует употреблять пациентам с заболеваниями сердца или проблемами венозной системы, так как данный продукт может привести к спазмам сосудов.

Беременным женщинам необходимо соблюдать осторожность при употреблении зеленого лука, а также укропа.

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Здоровым людям рекомендуется употреблять 5 веточек зеленого лука в день. Он содержит полезные микроэлементы и витамины, которые позволят справиться с бессонницей, укрепить нервную систему и получить заряд бодрости.

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Лук, Свойства лука, Вред лука.
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