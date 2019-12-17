Скачать
Вторник, 17.12.2019
Маркарова надеется, что следующая программа с МВФ будет последней
Маркарова надеется, что следующая программа с МВФ будет последней
Денисова обсудила в Иерусалиме ратификацию соглашения о соцобеспечении
Денисова обсудила в Иерусалиме ратификацию соглашения о соцобеспечении
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Детские фотографии известных людей (Фото)
Детские фотографии известных людей (Фото)

Свекла и ее польза для организма

Свекла и ее польза для организма
06:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Среди вкусных и полезных овощей почетное место занимает свекла.

Среди вкусных и полезных овощей почетное место занимает свекла. Из нее можно приготовить и первые, и вторые блюда, и десерты, и даже напитки. Но в древности свеклу применяли только в качестве лекарства.

До нас дошло более 10 рецептов Гиппократа, который умел использовать свеклу для лечения разных недугов. Авиценна больше ценил и рекомендовал для применения не сам корнеплод, а листья свеклы. И в Европе раньше употребляли только «вершки» растения, тогда как в Азии предпочитали сытные и вкусные «корешки».

Сегодня свойства свеклы известны не только народной, но и официальной медицине. И неудивительно, ведь в овоще столько полезного: аскорбиновая кислота, каротин, пантотеновая и фолиевая кислота, витамины группы В, Р и РР. Минеральный состав тоже богатый: калий, кальций, йод, железо. Причем по количеству йода она даст «фору» многим овощам.

Еще в свекле есть кобальт: он необходим организму для синтеза витамина В12, который активно участвует в образования эритроцитов. Содержит свекла и достаточное количество пектиновых веществ: они связывают в пищеварительном тракте соли тяжелых металлов и выводят из организма токсины и шлаки.

Как использовать ботву свеклы

Сейчас, в конце лета, когда свекла дает много листьев, можно сделать витаминную заготовку на зиму. Ботва содержит меньше клетчатки, чем корнеплод, зато в ней намного больше витамина С.

Ботву нужно вымыть, измельчить, добавить немного воды и подсолить по вкусу. Понадобятся стерильные баночки небольшого размера. Можно в заготовку добавить ботву моркови, зелень укропа и петрушки, листья шевеля, стрелки чеснока или лука.

Подготовленную ботву помещают в посуду с толстым дном и кипятят не более 3-5 минут, затем раскладывают по баночкам и укупоривают стерильными крышками. Зимой в такую заготовку достаточно добавить бульон или воду, посолить по вкусу — и зеленый витаминный супчик готов.

При дерматитах можно использовать ботву свеклы для «компрессов». Свекольные листья нужно промыть охлажденной кипяченой водой, обсушить и наложить на воспаленные места.

Свекольный квас

Этот напиток используется не только для утоления жажды, но и в качестве лечебного снадобья. Его можно рекомендовать гипертоникам и людям с «вяло» работающим кишечником.

Для приготовления кваса нужны чистая банка, свекла и немного яблочного уксуса, который можно заменить лимонной кислотой. Свеклу необходимо очистить от кожуры, порезать не слишком крупно и сложить в банку. Воду вскипятите и охладите до слегка теплого состояния. Заполните жидкостью банку со свеклой, но не до самого верха – немного места понадобится для брожения.

Затем добавляем буквально несколько крупинок лимонной кислоты или чуть-чуть яблочного уксуса. Горлышко банки обвязываем марлей или тканевой салфеткой, чтобы поступал воздух, но не проникали мошки.

После брожения в течение 3-5 дней квас станет тягучей консистенции и яркого свекольного цвета. Теперь его можно пить.

Ежедневно нужно употреблять стакан свекольного кваса, но лечебный эффект будет еще выше, если добавить в него ложечку меда. А в банку с квасом после питья обязательно доливайте такое же количество воды, как было выпито. Когда напиток потеряет свою тягучесть и яркий цвет, делайте новую порцию.

Если вкус кваса не нравится, при гипертонической болезни I и II степени можно приготовить настойку из свекольного сока. Для этого нужно выжать 2 стакана сока, добавить в него 2 стакана меда, 250 граммов водки и 50 граммов травы сушеницы болотной.

Все ингредиенты поместите в стеклянную емкость, плотно укупорите и поставьте в темное прохладное место. После настаивания в течение 10 дней настойку нужно процедить, отжать остатки травы. Принимать лекарство советуют по 1-2 столовые ложки трижды в течение дня за 30 минут до приема пищи.

Свекла для женщин

Мастопатию и фибромиому матки тоже лечат с помощью свеклы. Сырые корнеплоды рекомендуется 2-4 часа выдержать в проточной воде. В условиях города это сделать сложно, но можно просто часто менять воду, в которой вымачивается свекла.

После длительного вымачивания неочищенную свеклу, то есть прямо с кожурой, нужно натереть на мелкой терке. Масса должна получиться, как для картофельных оладий. Ее можно использовать для лечения три раза, затем — выбрасывайте.

В зависимости от проблемы, компресс из свекольной массы накладывается на грудь или низ живота. Делается такая процедура на ночь. Утром компресс аккуратно снимается, а свекольная масса кладется на хранение в холодильник или другое холодное место.

Лечение проводится курсом. Компрессы «практикуют» 20 раз по следующей схеме: две ночи подряд делается компресс, третья – перерыв.

Свекольный сок, говорят народные лекари, неплохо справляется с проблемой климакса у женщин, который сопровождается сильными маточными кровотечениями. Перед употреблением сок рекомендуется подержать не меньше 2-4 часов в холодном месте. За это время из него уйдут вещества, которые могут вызвать тошноту или рвотный рефлекс.

Половину стакана отстоянного сока свеклы с добавлением меда можно принимать от 3 до 4 раз в течение дня. Средство дает прекрасный успокаивающий эффект, рекомендуется гипертоникам для снижения кровяного давления.

Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак

Десерт из свеклы

Как приготовить из свеклы борщ и окрошку, знают все. А кто пробовал желе из свеклы?

Для начала следует испечь 4 корнеплода свеклы в духовке или другим удобным способом. Готовую свеклу нужно очистить, мелко натереть или измельчить миксером, залить 4 стаканами кипяченой воды и сразу добавить немного лимонной кислоты или сока лимона для сохранения яркости цвета.

Напиток настаивается 3 часа. Затем процедите его, добавьте 4 чайные ложки сахара и попробуйте. Возможно, захотите скорректировать вкус: больше подсластить или подкислить.

Такой сок можно использовать для приготовления желе. В небольшом количестве напитка замочите 2 чайные ложки желатина. Когда разбухнет, доведите до кипения 2 стакана свекольного напитка, тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте желатин.

Все нужно хорошенько размешать до полного растворения желатина, чтобы желе получилось однородной формы, без комочков. Затем масса разливается по формочкам и охлаждается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свекла, Польза свекла, Свойства свеклы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
03 "Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги
04 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
05 Замглавы фракции "Слуга народа" о рынке земли: Решение будет принято на всеукраинском референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
&quot;Жму руку!&quot;: Зеленский поддержал Зозулю
"Жму руку!": Зеленский поддержал Зозулю
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: крутая закуска на Новый Год
Рецепт дня: крутая закуска на Новый Год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь