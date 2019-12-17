Свекла и ее польза для организма

Новости шоу бизнеса:Среди вкусных и полезных овощей почетное место занимает свекла.

Среди вкусных и полезных овощей почетное место занимает свекла. Из нее можно приготовить и первые, и вторые блюда, и десерты, и даже напитки. Но в древности свеклу применяли только в качестве лекарства.

До нас дошло более 10 рецептов Гиппократа, который умел использовать свеклу для лечения разных недугов. Авиценна больше ценил и рекомендовал для применения не сам корнеплод, а листья свеклы. И в Европе раньше употребляли только «вершки» растения, тогда как в Азии предпочитали сытные и вкусные «корешки».

Сегодня свойства свеклы известны не только народной, но и официальной медицине. И неудивительно, ведь в овоще столько полезного: аскорбиновая кислота, каротин, пантотеновая и фолиевая кислота, витамины группы В, Р и РР. Минеральный состав тоже богатый: калий, кальций, йод, железо. Причем по количеству йода она даст «фору» многим овощам.

Еще в свекле есть кобальт: он необходим организму для синтеза витамина В12, который активно участвует в образования эритроцитов. Содержит свекла и достаточное количество пектиновых веществ: они связывают в пищеварительном тракте соли тяжелых металлов и выводят из организма токсины и шлаки.

Как использовать ботву свеклы

Сейчас, в конце лета, когда свекла дает много листьев, можно сделать витаминную заготовку на зиму. Ботва содержит меньше клетчатки, чем корнеплод, зато в ней намного больше витамина С.

Ботву нужно вымыть, измельчить, добавить немного воды и подсолить по вкусу. Понадобятся стерильные баночки небольшого размера. Можно в заготовку добавить ботву моркови, зелень укропа и петрушки, листья шевеля, стрелки чеснока или лука.

Подготовленную ботву помещают в посуду с толстым дном и кипятят не более 3-5 минут, затем раскладывают по баночкам и укупоривают стерильными крышками. Зимой в такую заготовку достаточно добавить бульон или воду, посолить по вкусу — и зеленый витаминный супчик готов.

При дерматитах можно использовать ботву свеклы для «компрессов». Свекольные листья нужно промыть охлажденной кипяченой водой, обсушить и наложить на воспаленные места.

Свекольный квас

Этот напиток используется не только для утоления жажды, но и в качестве лечебного снадобья. Его можно рекомендовать гипертоникам и людям с «вяло» работающим кишечником.

Для приготовления кваса нужны чистая банка, свекла и немного яблочного уксуса, который можно заменить лимонной кислотой. Свеклу необходимо очистить от кожуры, порезать не слишком крупно и сложить в банку. Воду вскипятите и охладите до слегка теплого состояния. Заполните жидкостью банку со свеклой, но не до самого верха – немного места понадобится для брожения.

Затем добавляем буквально несколько крупинок лимонной кислоты или чуть-чуть яблочного уксуса. Горлышко банки обвязываем марлей или тканевой салфеткой, чтобы поступал воздух, но не проникали мошки.

После брожения в течение 3-5 дней квас станет тягучей консистенции и яркого свекольного цвета. Теперь его можно пить.

Ежедневно нужно употреблять стакан свекольного кваса, но лечебный эффект будет еще выше, если добавить в него ложечку меда. А в банку с квасом после питья обязательно доливайте такое же количество воды, как было выпито. Когда напиток потеряет свою тягучесть и яркий цвет, делайте новую порцию.

Если вкус кваса не нравится, при гипертонической болезни I и II степени можно приготовить настойку из свекольного сока. Для этого нужно выжать 2 стакана сока, добавить в него 2 стакана меда, 250 граммов водки и 50 граммов травы сушеницы болотной.

Все ингредиенты поместите в стеклянную емкость, плотно укупорите и поставьте в темное прохладное место. После настаивания в течение 10 дней настойку нужно процедить, отжать остатки травы. Принимать лекарство советуют по 1-2 столовые ложки трижды в течение дня за 30 минут до приема пищи.

Свекла для женщин

Мастопатию и фибромиому матки тоже лечат с помощью свеклы. Сырые корнеплоды рекомендуется 2-4 часа выдержать в проточной воде. В условиях города это сделать сложно, но можно просто часто менять воду, в которой вымачивается свекла.

После длительного вымачивания неочищенную свеклу, то есть прямо с кожурой, нужно натереть на мелкой терке. Масса должна получиться, как для картофельных оладий. Ее можно использовать для лечения три раза, затем — выбрасывайте.

В зависимости от проблемы, компресс из свекольной массы накладывается на грудь или низ живота. Делается такая процедура на ночь. Утром компресс аккуратно снимается, а свекольная масса кладется на хранение в холодильник или другое холодное место.

Лечение проводится курсом. Компрессы «практикуют» 20 раз по следующей схеме: две ночи подряд делается компресс, третья – перерыв.

Свекольный сок, говорят народные лекари, неплохо справляется с проблемой климакса у женщин, который сопровождается сильными маточными кровотечениями. Перед употреблением сок рекомендуется подержать не меньше 2-4 часов в холодном месте. За это время из него уйдут вещества, которые могут вызвать тошноту или рвотный рефлекс.

Половину стакана отстоянного сока свеклы с добавлением меда можно принимать от 3 до 4 раз в течение дня. Средство дает прекрасный успокаивающий эффект, рекомендуется гипертоникам для снижения кровяного давления.

Десерт из свеклы

Как приготовить из свеклы борщ и окрошку, знают все. А кто пробовал желе из свеклы?

Для начала следует испечь 4 корнеплода свеклы в духовке или другим удобным способом. Готовую свеклу нужно очистить, мелко натереть или измельчить миксером, залить 4 стаканами кипяченой воды и сразу добавить немного лимонной кислоты или сока лимона для сохранения яркости цвета.

Напиток настаивается 3 часа. Затем процедите его, добавьте 4 чайные ложки сахара и попробуйте. Возможно, захотите скорректировать вкус: больше подсластить или подкислить.

Такой сок можно использовать для приготовления желе. В небольшом количестве напитка замочите 2 чайные ложки желатина. Когда разбухнет, доведите до кипения 2 стакана свекольного напитка, тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте желатин.

Все нужно хорошенько размешать до полного растворения желатина, чтобы желе получилось однородной формы, без комочков. Затем масса разливается по формочкам и охлаждается.