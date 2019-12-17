Мед в приоритете: причины по которым стоит заменить сахар медом

Конечно, вы можете сказать, что калорийность меда выше, чем калорийность сахара, и будете совершенно правы. Действительно, в столовой ложке натурального меда содержится примерно 64 калории, тогда как в такой же порции сахара – 46 калорий. Но фокус в том, что мед гораздо слаще, чем сахар. Таким образом, употребляя мед вместо сахара в течении дня, наш организм получает примерно в два раза меньше калорий.

Этот показатель демонстрирует нам то, как пища воздействует на уровень сахара в крови. Высокий гликемический индекс продуктов, которые мы постоянно употребляем в пищу, грозит возникновением сахарного диабета, проблемами с весом и сердечно-сосудистой системой. Чем ниже этот индекс, тем медленнее организм поглощает сахар, соответственно, такая пища здоровее. Так вот: гликемический индекс сахара – 70 единиц, меда, в среднем, – 49 единиц.

4

Основные составляющие меда – глюкоза и фруктоза (составляют 72% состава меда). Для их усвоения не требуется инсулин, поэтому отсутствует риск перегрузить поджелудочную железу. Попадая в организм человека, эти компоненты не требуют дополнительной переработки в желудочно-кишечном тракте, следовательно, экономят некоторое количество энергии. Они быстро всасываются и усваиваются почти полностью, как, впрочем, и другие компоненты меда.

Мед стимулирует обменные процессы

оэтому диетологи рекомендуют использовать мед вместо сахара, если вы хотите похудеть. Вода с лимоном и медом с утра натощак – вот древний индийский рецепт для похудения, описанный еще в Аюрведе. Такой напиток можно принимать несколько раз в день, но не раньше, чем за 30 минут до приема пищи. Также мед прекрасно сочетается с мятным или имбирным чаем. Нарезанные ломтики имбиря можно употреблять в пищу с медом, чтобы стимулировать обменные процессы.