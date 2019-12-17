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Мед в приоритете: причины по которым стоит заменить сахар медом

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Мед в приоритете: причины по которым стоит заменить сахар медом
15:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пчелиный мед полезен для здоровья,в сахаре практически нет полезных веществ.

  • 1

    В сахаре практически не содержатся полезные вещества, напротив, этот "сладкий яд" наносит ощутимый вред организму. А вот мед обладает полезными для человеческого организма свойствами.

    Калорийность меда

  • 2

    Конечно, вы можете сказать, что калорийность меда выше, чем калорийность сахара, и будете совершенно правы. Действительно, в столовой ложке натурального меда содержится примерно 64 калории, тогда как в такой же порции сахара – 46 калорий. Но фокус в том, что мед гораздо слаще, чем сахар. Таким образом, употребляя мед вместо сахара в течении дня, наш организм получает примерно в два раза меньше калорий.

    Гликемический индекс меда

  • 3

    Этот показатель демонстрирует нам то, как пища воздействует на уровень сахара в крови. Высокий гликемический индекс продуктов, которые мы постоянно употребляем в пищу, грозит возникновением сахарного диабета, проблемами с весом и сердечно-сосудистой системой. Чем ниже этот индекс, тем медленнее организм поглощает сахар, соответственно, такая пища здоровее. Так вот: гликемический индекс сахара – 70 единиц, меда, в среднем, – 49 единиц.

    Основные составляющие меда

  • 4

    Основные составляющие меда – глюкоза и фруктоза (составляют 72% состава меда). Для их усвоения не требуется инсулин, поэтому отсутствует риск перегрузить поджелудочную железу. Попадая в организм человека, эти компоненты не требуют дополнительной переработки в желудочно-кишечном тракте, следовательно, экономят некоторое количество энергии. Они быстро всасываются и усваиваются почти полностью, как, впрочем, и другие компоненты меда.

    Мед стимулирует обменные процессы

    оэтому диетологи рекомендуют использовать мед вместо сахара, если вы хотите похудеть. Вода с лимоном и медом с утра натощак – вот древний индийский рецепт для похудения, описанный еще в Аюрведе. Такой напиток можно принимать несколько раз в день, но не раньше, чем за 30 минут до приема пищи. Также мед прекрасно сочетается с мятным или имбирным чаем. Нарезанные ломтики имбиря можно употреблять в пищу с медом, чтобы стимулировать обменные процессы.

  • 5

    Мед повышает иммунитет

    Мед повышает иммунитет, и не только. Мед полезен еще и как общее укрепляющее организм человека средство. Он благотворно влияет при нервном истощении, помогает при сердечных и желудочных заболеваниях, болезнях печени. Мед смягчает слизистые оболочки и поэтому рекомендуется при многих простудных заболеваниях. В то же самое время сахар снижает силу иммунной системы в 17 раз. Чем больше сахара у нас в крови, тем слабее иммунитет. Почему сахарный диабет опасен именно осложнениями? При диабете нарушается процесс регуляции сахара в крови поджелудочной железой. И чем его больше становится в крови, тем хуже работает наша иммунная система.

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Здоровье, Мед, Красота, Полезные продукты, Польза меда, Замена сахара, Свойства меда, Сахар и мед.
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