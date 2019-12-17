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Вторник, 17.12.2019
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Какой витамин отвечает за повышения рабоспособности иммунной системы?

Какой витамин отвечает за повышения рабоспособности иммунной системы?
17:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:От состояния микробиоты зависит иммунная система человека. Ученые определили важную роль витамина А в регуляции защитных механизмов.

Ученые из США доказали, что витамин А имеет критическое значение в балансе иммунной системы: главным образом он защищает микробиом от сверхактивного иммунного ответа, предотвращая возникновение аутоиммунных заболеваний.

Роль бактерий

Микробиом кишечника – это экосистема триллионов бактерий, от которых зависит метаболизм, выработка полезных веществ, иммунитет.

Эксперименты с грызунами показали, что бактерии класса клостридии настраивают уровни белка Rdh7. В результате витамин А достигает своей активной формы – ретиноевой кислоты. Для сравнения у генетически модифицированных мышей удалили Rdh7 из клеток кишечника.

Впоследствии ученые проанализировали ткани их кишечника и подтвердили, что отсутствие Rdh7 напрямую связано со значительным снижением ратиновой кислоты. Сейчас команда планирует выяснить, каким образом бактерии регулируют экспрессию Rdh7.

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Авторы уверены, что понимание механизма воздействия бактерий кишечника на иммунный ответ откроет больше возможностей для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

Роль витаминов в регуляции внутренних процессов чрезвычайно важна: дефицит некоторых может привести к необратимым последствиям для здоровья.

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Все по теме:

Здоровье, Бактерии, Витамины, Иммунная система, Витамин А, Микробиом кишечника, Роль витаминов, Защитная функция организма.
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