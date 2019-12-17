Скачать
Вторник, 17.12.2019
"Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой
"Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой
Санкциям против "Северного потока 2" быть: в Сенате США поддержали документ
Санкциям против "Северного потока 2" быть: в Сенате США поддержали документ
Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
Самый запоминающийся рождественский хит занял первое место в чарте Billboard спустя 25 (Видео)
Самый запоминающийся рождественский хит занял первое место в чарте Billboard спустя 25 (Видео)

Хроническое ослабление мышц: как справиться с симптомами болезни

Хроническое ослабление мышц: как справиться с симптомами болезни
22:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые обнаружили механизм контроля иммунной системы у пациентов с хроническим ослаблением мышц.

Сейчас для этого аутоиммунного заболевания нет эффективного лечения, однако новый подход позволит эффективно избавиться от симптомов.

Ученые из Японии доказали, что иммунные контрольные точки, которые называются PD-1, связаны с различными аутоиммунными заболеваниями. Именно они позволяют контролировать иммунный ответ у пациентов с миастенией и помогают справиться с симптомами болезни.

Миастения – что это?

Миастения – хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает серьезное ослабление скелетных мышц человека. Заболевание снижает мышечный тонус и является причиной общей слабости.

Иммунные контрольные точки контролируют активацию иммунного ответа.

Учитывая природу возникновения миастении, ученые резюмировали, что контроль иммунного ответа является ключом к ее лечению. Поэтому, ученые решили изучить различные иммунные контрольные точки заболевания человека.

Миастения – симптомы:

  • двоение в глазах;

  • изменение голоса, нарушение жевания, покашливание при еде;

  • неконтролируемое слюнотечение;

  • затрудненное дыхание;

  • изменение походки, слабость мышц конечностей;

  • слабость мышц шеи;

  • быстрая утомляемость.

Суть исследования

В исследовании принимали участие две контрольные группы: пациенты с миастенией и здоровые люди.

Какой витамин отвечает за повышения работоспособности иммунной системы?

Исследование показало, что молекулы PD-1 – лиганды ЗВ-Д1 и ЗВ-Д2 присутствовали в значительном количестве в тканях первой группы, в отличии от людей, у которых не было заболевания.

Ученые также считают, что существует взаимосвязь между экспрессией гена PD-1 и степенью тяжести заболевания.

Учитывая такие особенности, исследователи планируют разработать новую терапию, которая будет нацелена на PD-1 с целью обезвреживания скелетной мускулатуры человека вследствие нарушения в мышечных сигналах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Лечение, Мышцы, Заболевание, Причины, Миастения, Хроническое ослабление мышц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уроки стиля от француженок: главные трюки французских модниц
02 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
04 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
05 День святой Варвары 2019: что нужно обязательно сделать женщинам сегодня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: &quot;ЕС&quot; создает ВСК
Дело Шеремета: "ЕС" создает ВСК
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
&quot;Еще один барьер&quot;: в ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
В ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в студенческие годы
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в студенческие годы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь