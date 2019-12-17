Хроническое ослабление мышц: как справиться с симптомами болезни

Сейчас для этого аутоиммунного заболевания нет эффективного лечения, однако новый подход позволит эффективно избавиться от симптомов.
Ученые из Японии доказали, что иммунные контрольные точки, которые называются PD-1, связаны с различными аутоиммунными заболеваниями. Именно они позволяют контролировать иммунный ответ у пациентов с миастенией и помогают справиться с симптомами болезни.
Миастения – что это?
Миастения – хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает серьезное ослабление скелетных мышц человека. Заболевание снижает мышечный тонус и является причиной общей слабости.
Иммунные контрольные точки контролируют активацию иммунного ответа.
Учитывая природу возникновения миастении, ученые резюмировали, что контроль иммунного ответа является ключом к ее лечению. Поэтому, ученые решили изучить различные иммунные контрольные точки заболевания человека.
Миастения – симптомы:
двоение в глазах;
изменение голоса, нарушение жевания, покашливание при еде;
неконтролируемое слюнотечение;
затрудненное дыхание;
изменение походки, слабость мышц конечностей;
слабость мышц шеи;
быстрая утомляемость.
Суть исследования
В исследовании принимали участие две контрольные группы: пациенты с миастенией и здоровые люди.
Исследование показало, что молекулы PD-1 – лиганды ЗВ-Д1 и ЗВ-Д2 присутствовали в значительном количестве в тканях первой группы, в отличии от людей, у которых не было заболевания.
Ученые также считают, что существует взаимосвязь между экспрессией гена PD-1 и степенью тяжести заболевания.
Учитывая такие особенности, исследователи планируют разработать новую терапию, которая будет нацелена на PD-1 с целью обезвреживания скелетной мускулатуры человека вследствие нарушения в мышечных сигналах.