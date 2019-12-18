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Среда, 18.12.2019
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Врачи рассказали о целебных свойствах лайма

Врачи рассказали о целебных свойствах лайма
02:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Неожиданные свойства лайма, о которых вы должны знать.

С давних пор британские моряки, совершая долгие путешествия через Атлантический океан, добавляли сок лайма в стакан воды, чтобы обезопасить себя от цинги. В наше время фрукт не теряет актуальности, балансируя уровень pH в организме, повышая энергию и усиливая иммунитет.

Малярия

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, малярийный комар является причиной около 700 000 смертей ежегодно. В развитых странах имеются дорогостоящие препараты, однако многие не в состоянии обеспечить себя такими лекарствами и здесь на помощь может прийти лайм. Недавнее исследование выявило, что потребление сока лайма оказывает значительный положительный эффект при лечении малярии в сочетании с минимальной лекарственной терапией.

Серповидноклеточная анемия

Данное заболевание является наследственным и характеризуется нарушением строения гемоглобина. При отсутствии должного лечения, болезнь приводит к хроническим болям, усталости и серьёзным повреждениям органов. Эксперименты с применением лаймового сока зафиксировали уменьшение боли и лихорадки у детей до 50%.

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Холера и кишечная палочка

Эти заболевания представляют собой инфекцию в тонком кишечнике, которая вызвана потреблением воды, загрязнённой фекалиями, а также пищей с остатками кишечной палочки. Развивающиеся страны имеют проблемы с доступом чистой питьевой воды, что и является причиной большого распространения инфекций в этих регионах. Лайм способен обеззаразить воду и еду, убивая возбудителей холеры и кишечной палочки. Таким образом, фрукт является доступным природным спасателем от страшных недугов преимущественно в неразвитых и развивающихся странах.

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Лайм, Польза лайма, Свойства лайма, Целебные свойства лайма.
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