Скачать
Среда, 18.12.2019
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
Заседание Генассамблеи ООН: Ельченко напомнил, чей Крым
Заседание Генассамблеи ООН: Ельченко напомнил, чей Крым
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Почему мягкие комочки могут быть опасными?

Почему мягкие комочки могут быть опасными?
22:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В США вспыхнул штамм Campylobacter jejuni. Эпидемиологические и данные свидетельствуют о том, что источником вспышки стали щенки, приобретенные в зоомагазинах.

Все пациенты имели контакт с щенками или были работниками зоомагазинов. В общем заболело около тридцати человек, четверо из них были госпитализированы, сообщает CNN.

Но главного поставщика этих щенков еще не определили. Возраст людей, которые были заражены, составляет от 8 месяцев до 70 лет.

Пациенты жаловались на диарею, спазмы в желудке и лихорадку. Обычно больные выздоравливали через неделю и без вмешательства антибиотиков.

Людей призывают мыть руки после контакта с животными и перед едой, а также отвозить новых питомцев на проверку к ветеринару.

Исследование: вот вам и повод меньше работать зимой

Кампилобактериоз - это острое зоонозное заболевание, которое вызывает поражение желудочно-кишечного тракта, лихорадку и общую интоксикацию. Также заболевание может вызвать кровянистую диарею.

Штамм Campylobacter jejuni может быть опасным для детей, беременных и людей с тяжелыми формами заболевания. Чаще всего болеют дети в возрасте до 10 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Бактерии, Опасность, Щенки, Песики, Кампилобактериоз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
03 Продукты питания, на которых нельзя экономить
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
05 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
ТКГ собралась на заседание в Минске
ТКГ собралась на заседание в Минске
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь