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Врачи назвали специи, повышающие иммунитет

Врачи назвали специи, повышающие иммунитет
05:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эти специи помогают людям есть меньше.

Медики рассказали, что существуют специи, значительно повышающие иммунитет организма. Помимо вкусового эффекта, некоторые из используемых в блюдах пищевых добавок позволяют наесться меньшим количеством еды.

Первой называют куркуму, данная приправа является самой популярной в Индии. Её используют практически в каждом блюде, молоком из данной добавки местные жители лечат многие болезни. Специя считается антибиотиком и сильным антисептиком для всего организма. Далее следуют семена пажитника, богатого витаминами A и C, в нём много кальция. Благодаря своим свойствам пажитник укрепляет иммунитет и обеспечивает надлежащий уровень сахара в крови.

На третьей позиции находится корица, ускоряющая расщепление углеводов, при этом усиливается получение нутриентов из продуктов. Данный процесс вызывает чувство сытости, благодаря чему человек не переедает. Следом называют имбирь, эффективно укрепляющий иммунитет. В холодное время следует употреблять имбирный чай, так как это эффективно оградит организм от простуды и гриппа.

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Чёрный перец обладает противовоспалительными свойствами, обеспечивая различные преимущества для поддержания здоровья. Данная специя содержит большое количество антиоксидантов и оказывает жаропонижающее действие.

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Иммунитет, Специи, Полезные специи, Польза специй, Свойства специй.
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