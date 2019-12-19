Врачи назвали специи, повышающие иммунитет

Новости шоу бизнеса:Эти специи помогают людям есть меньше.

Медики рассказали, что существуют специи, значительно повышающие иммунитет организма. Помимо вкусового эффекта, некоторые из используемых в блюдах пищевых добавок позволяют наесться меньшим количеством еды.

Первой называют куркуму, данная приправа является самой популярной в Индии. Её используют практически в каждом блюде, молоком из данной добавки местные жители лечат многие болезни. Специя считается антибиотиком и сильным антисептиком для всего организма. Далее следуют семена пажитника, богатого витаминами A и C, в нём много кальция. Благодаря своим свойствам пажитник укрепляет иммунитет и обеспечивает надлежащий уровень сахара в крови.

На третьей позиции находится корица, ускоряющая расщепление углеводов, при этом усиливается получение нутриентов из продуктов. Данный процесс вызывает чувство сытости, благодаря чему человек не переедает. Следом называют имбирь, эффективно укрепляющий иммунитет. В холодное время следует употреблять имбирный чай, так как это эффективно оградит организм от простуды и гриппа.

Чёрный перец обладает противовоспалительными свойствами, обеспечивая различные преимущества для поддержания здоровья. Данная специя содержит большое количество антиоксидантов и оказывает жаропонижающее действие.