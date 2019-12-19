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Какие лекарства больше всего опасны для печени

Какие лекарства больше всего опасны для печени
11:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот лекарственный препарат повреждает структуры тканей печени, из-за чего ее клетки не могут нормально функционировать и умирают.

Прием большого количества парацетамола представляет для печени человека такую же опасность, как и рак.

Распространённый анестетик парацетамол, который ежедневно принимают десятки миллионов людей в разных странах мира, представляет смертельную опасность для печени человека, как выяснили ученые. Данное лекарство в чрезмерных количествах повреждает печень, что затрудняет ее работу и может вызвать фатальные последствия.

Исследователи из Университета Эдинбурга полагают, что полученные ими выводы будут положены в основу новых методов противодействия тем последствиям, которые вызываются чрезмерным приемом парацетамола. По их мнению, это главная причина острой печеночной недостаточности в западных странах.

Ученые исследовали воздействие парацетамола на клетки печени, взятые из организма мышей и человека. Эксперимент показал, что в определённых условиях прием парацетамола способен повредить печень за счет воздействия на важнейшие структурные связи между смежными клетками данного органа.

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Когда эти связи между стенками клеток бывают нарушены, структура тканей печени повреждается, и орган перестает нормально функционировать, а его клетки умирают. По мнению ученых, по уровню повреждений, которые парацетамол наносит печени при передозировке, его можно сравнить с гепатитом, циррозом печени и раком.

Теперь исследователи будут пытаться выяснить, как влияют на работу печени различные дозировки парацетамола, чтобы установить точную степень токсичности этого лекарства. Вполне возможно, что полученные результаты будут положены в основу разработки новых лекарственных препаратов.

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Здоровье, Лекарства, Препарат, Печень, Советы медиков, Лекарства опасные для печени.
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