Идеальная талия: какой она должна быть у мужчин

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали, какой должна быть талия у мужчин, что бы это не стало проблемой для здоровья.

Пиво здесь, шоколадка там: увеличение живота не редкость для мужчин старше определенного возраста. Однако, если размер живота становится слишком большим, это может превратиться в серьезную проблему для здоровья.

Рекомендуется, чтобы у мужчин размер талии был не более 94 сантиметров. Приблизительно от этого значения значительно возрастает риск различных заболеваний, включая высокое кровяное давление и диабет.

Основной опасностью жира на мужских животах становится то, что с его накоплением в органах брюшной полости увеличивается и концентрация жира в печени и поджелудочной железе, где он препятствует выработке сахара в крови инсулина. В то же время жировые клетки обеспечивают выделение в организме вредных гормонов и веществ, которые, например, вызывают кальцификацию сосудов.

"Для нормализации нарушенного обмена веществ часто не требуется много. Немного спорта и несколько сброшенных килограммов – этого вполне достаточно. Существует эмпирическое правило: если у вас слишком большой живот, общую массу тела нужно уменьшить на 5-10 процентов, а затем поддерживать этот вес", - поделились рекомендацией эксперты.