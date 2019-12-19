Постоянно хочу спать: причины сонливости и что с этим делать

Новости шоу бизнеса:Сонливость может возникать, и это нормально, но если это происходит постоянно, то стоит задуматься.

Время от времени любой человек может пожаловаться на сонливость, и это вполне нормально. Если же это расстройство незаметно стало частью вашей жизни, мешая заниматься повседневными делами и качественно выполнять работу в офисе, то здесь стоит говорить о существенной проблеме, которая требует незамедлительного решения. Например, вы можете находиться в сонливом состоянии, но на вопрос "Ты не засыпаешь случайно?", с горячностью ответите: "Конечно, нет!" Другими словами, вы можете сами не осознавать сонливого состояния. Так, на презентации новой книги или корпоративной вечеринке человек активно общается с коллегами и просто излучает бодрость, но он может "отключиться" за рулем автомобиля и спровоцировать ДТП.

Определить симптомы этого расстройства несложно. Рассмотрим некоторые из них. Итак, вы страдаете сонливостью, если:

на рабочем месте, в процессе учебы или, находясь дома, вы не можете сконцентрировать внимание;

соответственно, вы не можете проявить себя на работе, начальство недовольно вашими результатами или вы не можете похвастаться хорошей успеваемостью в школе/университете;

люди нередко делают вам замечание по поводу того, что вы «зеваете» или выглядите сонным;

плохой сон стал неотъемлемой частью вашей жизни, вы регулярно недосыпаете;

скорость ваших ответных реакций существенно снизилась;

вы не прочь вздремнуть днем, когда большинство людей активно трудятся;

ваши знакомые и родственники начали упрекать вас в том, что вы плохо контролируете свои эмоции;

вы смотрите телевизор не из-за интересной передачи или захватывающего боевика, а с единственной целью – не дать себе заснуть.

Разберемся с причинами сонливости:

Пожалуй, главными причинами сонливости являются плохой сон или недостаток сна, некоторые расстройства и нарушения сна. К причинам сонливости также можно отнести прием лекарственных препаратов или веществ, которые могут вызывать у человека сонливое состояние.

Спать или бодрствовать?

Если говорить о цикле сна и бодрствования, то здесь стоит выделить два периода – периода, когда желание поспать считается нормой. Во-первых, это ночной период, который длится с полуночи до семи часов утра. Второй период включает полуденное время от 12 до 14 часов дня. В том случае, если вы регулярно недосыпаете в указанные периоды, у вас может появиться постоянная сонливость.

Какой сон считать полноценным?

Поскольку каждый человек индивидуален, всем нам требуется разное количество часов для восстановления организма. Так, если вам требуется меньшее количество часов сна, чтобы целый день чувствовать себя бодрым и активным, то это же количество часов сна приведет коллегу к повышенной сонливости. Согласно исследованиям ученых, взрослый человек спит от восьми до восьми с половиной часов. Кстати, этот показатель относится и к людям с ненормированным циклом сна.

Что же происходит с организмом человека, если он постоянно недосыпает? Организм начинает накапливать, так называемый, «сонный долг». Естественно, чтобы избавиться от такого «долга», вам следует хорошенько выспаться на выходных, во время отпуска или каникул. То есть, чем больше часов сна вы недосыпаете, тем больше часов вам будет необходимо восполнить в нерабочее время.

Где искать помощь?

Единственно правильным решением проблемы постоянной сонливости является хороший сон. В первую очередь, подсчитайте количество часов, необходимое для учебы, работы и домашних дел – это позволит вам определить количество времени, нужное для сна. Для тех, кто спит менее восьми часов, желательно увеличить это время, например, ложиться спать ночью на 15-20 минут раньше. Если это по каким-то причинам невозможно, то используйте дневное время – спите днем от получаса до часа.

В том случае, если у вас наблюдается острая форма бессонницы из-за нарушений сна, то стоит обратиться за помощью к врачу – неврологу, психологу или психиатру. Чтобы вылечить нарушения сна, доктор подбирает индивидуальную программу, включающую комплексный подход. Обратите внимание, лекарственные препараты могут лишь на время снизить состояние сонливости (а в некоторых случаях даже усугубить положение), то есть, без комплексного лечения не обойтись. Если же говорить о кофеине, ситуация аналогичная: несколько чашек кофе в процессе работы на время повысят ваше внимание, но проблема все равно останется. Как правило, врач выписывает снотворное только пациентам с повышенной сонливостью и только на определенное время.