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Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть

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Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть
00:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие до сих пор считают, что сало - исконно украинский национальный продукт, который портит фигуру и вредит здоровью.

  • 1

    Украинцы любят сало еще со времен монголо-татарских набегов

    "Будто во время татарских нападений татары не забирали свиней. Однако тогдашние авторы в XVII веке оставили свидетельства, что татары, когда сжигали деревню, могли потом согнать всех свиней в какое-то помещение и всех там сжечь. Даже некоторые историки говорят, что если татары не сжигали всех свиней в сарае, то это означает, что был внезапный набег и им надо было быстро отступить", – вспомнил сотрудник Национального музея культуры и быта Вадим Назаренко.

    Cало не было самостоятельным полностью продуктом, оно шло дополнением к каким-то основным блюдам, им заправляли какие-то блюда или на нем жарили, готовили", – пояснил Назеренко.

  • 2

    От сала набирают вес

    Миф то, что от сала набирают вес, ведь сало – это жир. Даже в вечернее время, если мы говорим без употребления хлеба, хлебцев, а просто, например, кусочек сала и овощи, то от такого вы не будете набирать. Сало дает очень хорошее чувство сытости и не повышает уровень инсулина – вы будете сытым и снижать вес", – отметила врач-диетолог Карина Дейнеко.

  • 3

    Украинцы всегда потребляли много сала и свинины

    "Если говорить об эпохе доиндустриальной, то все же на столах среднестатистического украинского крестьянина сало было реже, чем, к примеру, пшенная каша или борщ, или капуста, или засоленные или соленые огурцы, а мясные сальные блюда были скорее визитной карточкой праздника", – сказала Брайченко.

  • 4

    Сало – это сплошной жир, холестерин и ничего больше

    "Как источник арахидоновой и леинованой кислот, то сало нам необходимо, но, опять же, сало – это как лекарство, тоесть есть своя дозировка. В сале есть холестерин, но это так называемый полезный холестерин. Опять же, если мы будем много его есть, более 100 – 200 граммов, то мы можем теоретически повысить уровень холестерина", – сказала врач-диетолог.

  • 5

     В сале нет витаминов

    "В сале есть множество жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, Ф, К. Эти витамины очень хорошо влияют на качество кожи. Для зрения также витамин А необходим, витамин Е для женской гормональной системы очень хорошо работает, а витамин К и Ф хорошо влияет на свертываемость крови. Поэтому в небольшом количестве, если вы любите сало, оно может быть в вашей жизни", – пояснила Дайнеко.

  • 6

    Украинцам не стоит гордиться национальным продуктом

    «Мне кажется, здесь фольклор сыграл немного с нами злую шутку. Мы несколько легкомысленно относимся к этому продукту, который сегодня, возможно, и является частью визитки нашей кухни, что попали впросак. Неприятность эта заключается в следующем: шутливое отношение к салу, такое несколько пренебрежительное, приводит к тому, что есть сало даже стыдно. Мне кажется, пришло время это изменить«, – подчеркнула Брайченко.

    Сало и алкоголь – братья-неразлейвода

    "Не совсем позитивное сочетание сала и алкоголя. Это влияет на поджелудочную железу. Избыток жиров для поджелудочной железы – это не особенно хорошо. Алкоголь также негативно влияет на поджелудочную железу. Опять же, все дело в дозировке", – пояснила врач.

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Здоровье, Еда, Правильное питание, Украинская кухня, Сало, Мифы о сале, Польза и вред сала.
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