Продукт, который поможет существенно укрепить кости

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09:04 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

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Для крепких костей нужно регулярно употреблять чернослив.

Мы все знаем, что чернослив полезен для пищеварения, помогает работе кишечника, стимулирует ЖКТ и способствует похудению.

Теперь диетологи советуют есть чернослив для профилактики заболеваний костей, уменьшения риск повреждения костной ткани.

Исследование американских ученых касалось риска развития остеопороза у женщин.

Чем полезен чернослив?

Он содержит важные для здоровья костной ткани вещества: фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт. Все это может повысить прочность скелета при условии регулярного поступления в организм.

Американские ученые установили, что частый и регулярный прием в пищу чернослива (3-5 штучек в день) или хотя бы несколько раз в неделю действительно может стать хорошей профилактикой остеопороза. Как оказалось, рацион, содержащий чернослив, защищает кости от вымывания из них важных минеральных веществ, что с возрастом приводит к повышенной хрупкости костей.

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Результат исследования касается женщин. Ученые наблюдали за здоровьем и питанием двух групп добровольных участниц. Первая группа употребляла чернослив каждый день. Вторая – ежедневно включала в рацион сушеные яблоки. Других изменений в питании не было.

По окончанию эксперимента провели исследование состояния костей у женщин обеих групп. Оказалось, что у тех, кто употреблял в пищу чернослив, прочность костей выше, а количество заболеваний остеопорозом ниже, чем у тех волонтеров, которые употребляли сухие яблоки.

Врачи пришли к выводу, что всем женщинам среднего возраста важно есть сушеные сливы каждый день. Это поможет и пищеварению, и сохранению стройности тела и, как уже стало ясно, даст возможность уберечься от переломов из-за хрупкости костей.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Еда, Чернослив, Советы медиков.
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