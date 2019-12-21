Полезно ли спать на левом боку?

Новости шоу бизнеса:Удивительно, но позы, в которых вы спите, могут быть причиной многих хронических болей в вашем теле. Как же правильно спать?

Невероятные преимущества для здоровья, которые дает сон на левом боку.

Я часто слышу, что хорошо высыпаться ночью — это очень важно. Но я никогда не думал, будто это связано с чем-то кроме продолжительности сна. Оказывается, мои суждения были весьма наивны.

Врачи говорят, что на самом деле есть всего одна универсальная поза, которая дает массу преимуществ для здоровья. Именно ее вы должны придерживаться в режиме "по умолчанию".

Это сон на левом боку. По словам эксперта из американского Минздрава Джона Дуилларда, "левая сторона идеально подходит для сна и лежачего отдыха".

"Народные целители и мудрецы говорят об этом тысячи лет. И наука, наконец, подтвердила их выводы", — отмечает он.

Как я могу приучить себя спать на левом боку?

Есть несколько простых и эффективных методов, которые помогут вам развить в себе привычку спать на левом боку.

Некоторые люди рекомендуют пришить к спине на футболке теннисный мяч: он остановит вас при попытке перевернуться на другой бок или лечь на спину.

Есть другой способ: положить одну подушку под голову, а одну — под спину. Это препятствие также будет мешать вам ворочаться во сне.

А теперь посмотрите, какие выгоды это вам даст!

1. Снимает симптомы изжоги.

Для тех, кто страдает от изжоги, но не может отказаться от острой пищи, сон на левом боку прямо-таки обязателен.

Исследования показывают, что сон на левой стороне облегчает симптомы изжоги, а на правом — усиливает их.

Все дело в том, во время сна на правом боку круговая мышца, которая препятствует проникновению остатков пищи из желудка в пищевод, расслабляется, перестаёт выполнять свою функцию, и кислотность пищевода таким образом повышается.

2. Помогает избавиться от храпа.

Мы все знаем, что такое не спать всю ночь из-за того, что кто-то храпит в одном с вами помещении. Но избавиться храпа намного проще, чем считалось ранее.

Medical Daily обещает:

"Сон на левом боку за несколько недель избавит вас от храпа и апноэ сна".

3. Улучшает пищеварение.

Хотя это может удивиться вас, но скорость переработки пищи в вашем кишечнике в ночное время тоже зависит от того, на каком боку вы спите.

Дуиллард объясняет:

"Сон на левой стороне стимулирует ускоренный вывод пищевых отходов из тонкой кишки, их перемещение в толстую кишку. Это значительно упрощает процесс пищеварения".

4. Способствует здоровью сердца.

Сердце — один из самых важных органов в теле человека. Сон на левом боку может творить настоящие чудеса в том, что касается его здоровья.

Дуиллард добавляет:

"Если вас есть какие-то проблемы с сердцем, сон на левом боку может быть для вас спасительным средством. Так вы поможете дренажу лимфы, ее оттоку от сердца с помощью силы притяжения. Нагрузка на сердце ниже, когда вы спите на левом боку".

5. Улучшает здоровье селезенки.

Селезенка — это еще один "выгодополучатель" от вашей новой (надеемся) привычки.

Вес внутренних органов на нее в таком случае снижается, и селезенке проще поддерживать себя в здоровой форме.

6. Помогает лимфатической системе.

Обычно люди не придают большого значения здоровью своих лимфатических узлов. Это зона в области шеи и подмышек. Но эта система очень и очень важна для здоровья вашего организма в целом.

Вот что пишет по этому поводу Healthy Life Tricks:

"Левая сторона тела является доминирующей для лимфатической системы. Пока вы спите на этой стороне у вашего тела появляется больше возможностей для фильтрации токсинов, отходов и переработанной лимфы".

7. Помогает системе кровообращения.

Это особенно важно, если вы страдаете от варикозного расширения вен.

Вот вывод издания Vein Clinic:

"Если вам уже знакомо слово "варикоз", то сон на левом боку — это отличная идея. Это улучшит ваше кровообращение в целом, поскольку в этой позиции снижается давление на полую вену (вторая по величине вена организме), которая расположена на правой стороне тела".

8. Это особенно полезно для беременных женщин!

Если вы беременны, то просто-таки обязаны стараться засыпать на левом боку. Потому что это увеличивает приток крови и питательных веществ к вашему плоду.

"Спящая на левом боку женщина улучшает кровообращение в организме малыша. И свое собственное! Так что это хорошо для них обоих".

В общем, преимуществ сна на левом боку очень и очень много. Собираетесь ли попробовать это новое правило?