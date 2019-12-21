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Так делать не надо: самые распространенные ошибки при первой помощи

Так делать не надо: самые распространенные ошибки при первой помощи
17:17 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пять самых распространённых ошибок при оказании первой помощи в различных ситуациях.

Навыками оказания первой помощи должен владеть каждый человек, потому что ситуации бывают разные. Риск попасть в неприятную историю, заболеть или нанести себе увечье есть у всех, поэтому надо знать, что в таком случае делать. Но очень часто люди совершают ошибки при первой помощи.

Ошибка 1: смазать ожог маслом

Ни в коем случае нельзя смазывать ожог маслом, так как на обожжённой коже появится маслянистая пленка. Она не допустит попадания кислорода к ране, из-за чего процесс заживления может очень надолго затянуться, боль и неприятные ощущения в таком случае гарантированы.

Что делать? Охладите обожжённую поверхность. Если площадь ожога небольшая, то нужно подержать это место в воде. Также отлично работает хозяйственное мыло, которым нужно смазать ожог. Такая первая помощь сработает потому, что елочная мыльная среда взаимодействует с местом ожога, являющегося следствием кислотной реакции. Она снизит действие кислоты, после чего боль утихнет. При большом ожоге нужно также охладить это место, а затем наложить стерильную повязку, но без ваты. И уже затем доставить пациента в травмпункт для оказания качественной медицинской помощи. Если говорить об аптечных средствах, то лучше всего подходит «Пантенол» в виде пены

Ошибка 2: обрабатывать открытые раны йодом или зелёнкой

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Это может привести к химическому ожогу, который может оставить рубцы. Любой спиртовой состав тем и опасен для открытых ран.

Что делать? В таком случае первую помощь надо оказывать с помощью перекиси водорода, коей нужно обработать рану. Неплохо подходит и хлоргексидин, который тоже произведёт дезинфекцию. А уже поверх наложить марлевую повязку. Зелёнка и йод годятся только для небольших царапин на коже, но никак не открытых ран.

Ошибка 3: растирать обмороженное место

Так сосуды из-за ухудшения кровотока становятся ломкими. Тем более подобная первая помощь может причинить микротравмы и без того поврежденной коже. Как итог - омертвение обмороженного участка.

Что делать? Зайдите в теплое помещение и отогрейтесь. Нужно согреть организм изнутри. Для этого вопреки стереотипу не подойдёт алкоголь. Лучшим средством является горячий чай.

Ошибка 4: кутаться при ознобе и повышенной температуре

Кто не кутался в тёплое одеяло, когда одолевала простуда? Но такая первая помощь будет грозить тем, что температура только повысится.

Что делать? Снять с себя тёплую одежду, скинуть одеяло и сделать обтирания влажным прохладным полотенцем. Также не будет лишним принять жаропонижающее средство, типа «Парацетамола».

Ошибка 5: хлопать по спине, если кто-то подавился

Не стоит так делать, так как это только ухудшит ситуацию. Предмет, который застрял в дыхательных путях, может только сильнее застрять или даже проскочить внутрь.

Первая помощь при укусе паука: что ни в коем случае нельзя делать

Что делать? Нужен кашель. Во время кашля человек должен наклониться вперёд, чтобы помочь инородному телу протолкнуться вперёд. Также при этом нужно делать очень сильные вдохи, но делать их осторожно, чтобы слишком резкий вдох не усугубил положение. Если вы подавились и никого поблизости нет, читайте другую инструкцию по оказанию первой помощи самому себе.

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Здоровье, Ошибки, Первая помощь.
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