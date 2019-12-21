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Уникальные свойства ряженки: что стоит знать о полезном кисломолочном напитке

Уникальные свойства ряженки: что стоит знать о полезном кисломолочном напитке
22:38 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Полезные свойства ряженки обусловлены ее составом.

О том, что кисломолочные продукты полезны, известно всем, но чаще говорят про кефир, йогурт да простоквашу, а мы поговорим про ряженку. А полезна ли она?

Ряженку готовят из топленого молока с добавлением ацидофильных палочек и термофильных молочных стрептококков. И она конечно же очень полезна.

Как и все кисломолочные продукты, ряженка отличается высоким содержанием полезных бактерий, улучшающих работу желудочно-кишечного тракта и почек. Ряженка прекрасно усваивается организмом, нормализует микрофлору кишечника, подавляет размножение гнилостных бактерий и повышает иммунитет.

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Ряженка отличается повышенным содержанием кальция и фосфора, дефицит этих элементов может привести к проблемам с кожей, ногтями, волосами, болезням костной системы, в том числе и таким серьезным, как остеопороз.

Один стакан ряженки восполнит суточную потребность организма в кальции.

В состав белка ряженки входят незаменимые аминокислоты, многие из которых не повторяются в других продуктах, особенно важными считаются ростовые аминокислоты - лизин и метионин. В них также присутствует полный состав альбуминов, казеинов, глобулинов, необходимых человеческому организму.

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Врачи советуют употреблять ряженку при болезнях внутренних органов, особенно при заболеваниях печени и желчного пузыря. Ряженка полезна при атеросклерозе и гипертонии, благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, она содержит целый комплекс ферментов, аминокислот и антибиотических веществ. Ряженку рекомендуют употреблять при продолжительных мигренях, стоит только включить в свой рацион хотя бы один стакан ряженки в день, и через неделю головные боли исчезнут.

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Здоровье, Полезные свойства, Ряженка, Кисломолочный напиток.
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