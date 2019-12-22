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Поможет укроп: как убрать неприятный запах изо рта

Поможет укроп: как убрать неприятный запах изо рта
11:00 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи подсказали, как избавиться от неприятного запаха изо рта.

Вы хороший собеседник, и просто интересный человек, но почему-то люди стремятся сократить время общения с вами. В чем причина? Может быть у вас плохо пахнет изо рта.

Неприятный запах изо рта может быть вызван несколькими заболеваниями:

  • Заболевания десен – пародонтоз, гингивит

  • Хронический тонзиллит

  • Недостаточность гастроэзофагеального сфинктера (запах из желудка)

  • Рак желудка и кишечника

  • Кишечная непроходимость

  • Заболевания эндокринной системы

  • Атрофические процессы во рту, глотке, пищеводе

  • Полипы носа

  • Каверны в легких

Неприятный запах изо рта: как избавиться
Неприятный запах изо рта: как избавитьсяЧитать полностью

Если вы здоровы, то возможные причины запаха изо рта — недостаточная гигиена рта, специфическая еда, недостаточное количество жидкости, голод.

При сахарном диабете запах ацетона изо рта может быть вызван резкой гипокликемий. При таком запахе изо рта причина кроется в нарушении обмена глюкозы, и запах исходит из легких.

Неприятный запах изо рта у ребенка – это обычно запах ацетона. Он появляется также при недостатке глюкозы в крови, то есть когда ребенок голоден. Запасов гликогена у не очень упитанных детей практически нет, потому запах появляется при окислении немногочисленных жиров. В результате образуются альдегиды и кетоны, которые обобщенно называют ацетоном.

По этой же причине неприятно пахнуть изо рта может у очень худых людей, которые вовремя не поели.

Резкое снижение иммунитета может привести к неконтролируемому размножению бактерий во рту, что также вызывает неприятный запах.

Как избавиться от запаха изо рта

Первое, что вы должны сделать, когда заметили проблемы с запахом изо рта – обратиться к врачу. Для начала к стоматологу, и если проблем с зубами и деснами у вас нет – то отправиться к терапевту.

Лечение основного заболевания поможет избавиться от запаха изо рта. А пока жуйте тмин или укроп, чтобы заглушить запах и освежить дыхание. Также неплохо помогают освежающие леденцы, конфетки и жвачки. Но долго и регулярно такими средствами пользоваться нельзя, иначе может развиться хронический гастрит.

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Если вы здоровы, то просто проявите больше заботы о себе. Ешьте вовремя, и всегда носите с собой удобный перекус, чтобы быстро утолить голод в любой обстановке. Обязательно обедайте на работе или на учебе.

Также не забывайте о бутылочке с водой. Пару глотков воды каждый час поможет освежить дыхание: вы просто будете смывать лишние бактерии со слизистых рта и глотки. В норме с этим справляется слюна, но иногда ее бывает недостаточно. Чтобы избавиться от запаха изо рта на пару часов, достаточно выпить чашку несладкого чая с лимоном.

Если вы носите зубной протез, то пользуйтесь специальными средствами для его очистки, а также ополаскивателем для рта.

Опасный симптом – если изо рта слышен запах каловых масс. Это может быть признаком опухоли кишечника.

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Запах, Рот, Укроп, тмин.
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